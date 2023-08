A$AP Rocky: « J’ai refusé de mettre Fally Ipupa en contact avec Rihanna parce qu’il n’est pas respectueux »

- Publicité-

Dans une récente sortie médiatique, le rappeur A$AP Rocky a révélé avoir refusé de mettre le chanteur congolais Fally Ipupa en relation avec sa femme Rihanna à cause d’un geste insolite qu’il a jugé irrespectueux.

C’est désormais un secret de polichinelle. L’artiste congolais Fally Ipupa qui a déjà travaillé avec des artistes internationaux par le passé tels que les américains R-Kelly et Olivia du groupe G-Unit, rêve de faire un featuring avec Rihanna. Il l’a d’ailleurs révélé lors de son passage sur l’émission « La boîte à question » de Canal+ diffusée en 2021.

Cependant, les espoirs de cette collaboration semblent avoir été douchés par un malentendu sur la manière de s’adresser à Asap Rocky, le compagnon de Rihanna.

- Publicité-

Lors d’une interview, Asap Rocky a révélé que Fally Ipupa l’avait contacté pour négocier une collaboration avec Rihanna. Cependant, le geste du chanteur congolais a malencontreusement créé une mauvaise première impression. Le rappeur reproche à Dicap la merveille de l’avoir appelé « bro » (frère) au lieu de Monsieur. Un terme qui a provoqué un sentiment de manque de respect chez Asap Rocky, comme il l’a dit lui-même dans une séquence relayée par les médias congolais.

Cette erreur de communication a eu des conséquences sur la demande de collaboration. Asap Rocky a expliqué qu’il n’était pas le manager de sa femme Rihanna, et qu’il avait refusé la proposition en raison du manque de respect perçu dans l’approche de Fally Ipupa. « Fally Ipupa m’a contacté pour un feat avec Rihanna. Premièrement, je ne suis pas le manageur de ma femme. Ensuite, j’ai refusé parce que je n’ai pas apprécié sa manière de m’aborder. Il m’a appelé ‘My bro’, au lieu de monsieur. C’est lui qui a besoin de visibilité, alors il doit être respectueux. Après, on verra le reste. », a déclaré le rappeur et père des enfants de Rihanna.

Alors que cette sortie attribuée à Asap Rocky suscite déjà un débat passionné dans le rang des internautes, le chanteur congolais a préféré garder le silence pour le moment.

- Publicité-

Articles similaires