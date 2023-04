A peine mariée, Charlotte Dipanda au cœur d’une affaire de boucles d’oreilles

- Publicité-

La chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda, est à nouveau au cœur d’une polémique. Cette fois-ci, elle est citée dans une affaire de boucle d’oreille.

La diva camerounaise de la musique, Charlotte Dipanda a récemment convolé en justes noces avec son prince charmant Fernand Lopez, ancien artiste martial mixte camerounais-français et actuel entraîneur de MMA. Mais depuis lors, les critiques ne cessent de jaillir sur le couple.

Après la polémique sur le baiser, la Coach de The Voice Afrique Francophone est sujet d’une nouvelle critique sur ses boucles d’oreilles. A en croire les analyses de l’influenceur ivoirien Ugu Man Kadjar, sur le forum « Tribunal Pénal de la Mode », elle aurait changé de boucles d’oreilles avant de rejoindre Fernand Lopez pour le mariage.

En effet, dans sa publication, ugu Man Kadjar a d’abord félicité la célébrité pour sa réactivité. Et pour cause, selon lui, si elle avait gardé les anciennes boucles d’oreilles, ce serait une grave erreur et un fashion faux pas. Il a ensuite continué avec la critique sur son second choix. « Charlotte hésitante sur sa mise en beauté ? Elle a finalement changé de boucles d’oreilles à la dernière minute. Elle a frôlé le drame. Charlotte a eu le réflexe à la dernière minute, nous évitant de supporter des horribles boucles qui auraient gâché son premier mariage.

Avant de terminer son mariage en Tiffany and Co, la star camerounaise portait bien avant des boucles d’oreilles dont on n’arrive toujours pas à identifier le créateur. Un très bon choix, mais qu’on juge basique pour une star de son rang. Elle aurait dû faire mieux. Nous ne sommes pas trop captivés par ce choix. Note finale : peut mieux faire au prochain mariage », a-t-il écrit en légende à des images de la star.

Il faut rappeler que Ugo Man Kadjar est un styliste ivoirien qui porte des critiques sur les tenues des stars mondiales. Il s’est donné pour mission, avec son forum « Tribunal Pénal de la Mode », de faire des analyses piquantes pour pousser les artistes à faire plus d’efforts en termes de mode.

