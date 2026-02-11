À Nairobi, les ministres africains lancent Zámba Heritage, nouvelle initiative pour les forêts

Une réunion ministérielle se tient à Nairobi depuis mardi et doit se poursuivre jusqu’à jeudi. Les participants y débattent des moyens de mieux préserver les forêts tout en exploitant leur potentiel pour le développement.

Des ministres de plusieurs pays africains participent à ces travaux. Sont notamment représentés des États du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo, le Gabon et la République du Congo, ainsi que le Cameroun et le Liberia.

L’un des points clés à l’ordre du jour est le lancement d’une initiative panafricaine baptisée Zámba Heritage, indiquée en français comme « l’héritage forestier de l’Afrique ».

