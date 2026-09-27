À l’ONU, Maurice presse la France de régler le différend sur Tromelin

Le ministre mauricien des Affaires étrangères, Dhananjay Ramful, a demandé à la France de reprendre un dialogue constructif sur la souveraineté de Tromelin, samedi 26 septembre, devant l’Assemblée générale de l’ONU. Port-Louis revendique cette île administrée par Paris.

Dans son intervention à New York, le chef de la diplomatie mauricienne a déclaré que « l’île Tromelin fait partie intégrante du territoire de la République de Maurice ». Il a appelé la France à rechercher un règlement dans « l’esprit d’amitié » entre les deux pays, selon le discours diffusé par l’ONU et relayé par plusieurs médias mauriciens.

La demande relance un dossier ouvert depuis plusieurs décennies. Tromelin, située dans l’océan Indien, est administrée par la France, tandis que Maurice en revendique la souveraineté.

Paris et Port-Louis ont signé en 2010 un accord organisant une cogestion de l’île et de ses espaces maritimes, sans trancher la question de la souveraineté. Le ministère français des Affaires étrangères indique toutefois que la procédure de ratification n’est pas achevée en France.