À force de retenir ses pets devant son copain, une star brésilienne finit à l’hôpital

La chanteuse brésilienne Pocah se gênait d’expulser des gaz devant son petit ami. Cela s’est mal terminé.

C’est une drôle de mésaventure que la chanteuse et superstar Brésilienne Pocah a vécue cette semaine. Sur son compte Instagram qui compte plus de 15 millions d’abonnés, la chanteuse Viviane Queiroz Pereira plus connue sous le nom Pocah a fait suivre les étapes de son parcours de soins avec des photos.

En effet, c’est dans des stories Instagram, publiées le 22 mars 2022, que la chanteuse a raconté avoir dû être auscultée par un médecin, le matin de bonne heure, car elle souffrait de très fortes douleurs à l’estomac. «Les filles, n’ayez pas honte de péter devant votre mec. C’est bien plus gênant de le réveiller, de terminer aux urgences avec lui et qu’il apprenne que vous êtes là pour une histoire de pets retenus. À partir de maintenant, je les laisse sortir. Je suis sous médicament, je vais bien», a-t-elle raconté depuis une chambre d’hôpital.

Et elle a bien raison : pourquoi se faire souffrir quand on peut tout lâcher — et même vendre ses pets ou les offrir ? En tout cas, Pocah n’en a plus honte : d’ailleurs, sur son compte Twitter, elle ne se prive pas de rire de ses pets internationaux, qui ont fait le tour de la presse.

Cette histoire d’accumulation de gaz intestinaux de l’artiste de 27 ans a fait beaucoup de bruit en Amérique du Sud. Il faut dire que là-bas, celle qui donne dans la pop, en mélangeant le baile funk au funk ostentação et au r’n’b, est une star.