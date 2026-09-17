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À 68 ans, Chris Osagbaekhoe décroche une licence avec la meilleure mention

À 68 ans, le Nigérian Chris Osagbaekhoe a obtenu une licence de travail social avec la mention britannique « First Class » à Goldsmiths, University of London. Père de quatre enfants et grand-père de douze petits-enfants, il a reçu son diplôme le 2 septembre 2026 à Londres.

Anna MBEUMO
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À 68 ans, Chris Osagbaekhoe décroche une licence avec la meilleure mention
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Chris Osagbaekhoe avait repris des études universitaires à 64 ans, en 2022. Après un premier parcours en psychologie et conseil entre 2013 et 2015, il a rejoint Goldsmiths en 2024 pour poursuivre sa formation en travail social.

Né et élevé au Nigeria, le diplômé vit aujourd’hui à Thamesmead, dans le sud-est de Londres. Goldsmiths précise qu’il vit avec un handicap qui limite sa mobilité, une expérience qui a renforcé son souhait d’accompagner les personnes vulnérables et de défendre celles dont la voix est peu entendue.

Son enseignante Carmen Yau a salué un parcours marqué par la détermination, le courage et l’espoir. L’université a également relayé son message aux étudiants plus âgés et aux personnes en situation de handicap : l’âge ne doit pas mettre fin à un projet d’études.

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Chris Osagbaekhoe cherche désormais son premier poste de travailleur social qualifié. Il souhaite aussi créer un projet communautaire destiné aux jeunes et contribuer à les éloigner de la délinquance.

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