« A 2h du matin, on frappe à la… »: A’salfo raconte le moment le plus humiliant de sa carrière

En pleine forme ces derniers temps, A’salfo ne rate jamais l’occasion de se confier sur ses débuts. Au détour d’une récente entrevue, le leader du légendaire groupe ivoirien Magic System a évoqué le moment le plus humiliant de sa carrière.

Le célèbre chanteur A’salfo de son vrai nom Salif Traoré, occupe aujourd’hui une place de choix dans le cercle des artistes ivoiriens les plus influents de la Côte d’ivoire. Du haut de ses 27 ans de carrière, le leader du mythique groupe Magic System ne cesse de partager les moments les plus marquant de sa carrière avec la nouvelle génération d’artistes.

Reçu cette semaine pour une interview avec un média, A’salfo, s’est récemment confié cette fois-ci sur le moment le plus humiliant de sa carrière. C’était au début de sa carrière, alors que le groupe qu’il dirige était invité à une tournée sponsorisée par une marque de cigarette.

« En 1997, nous sommes invités pour une tournée d’une marque de cigarette au stade municipal de Man, on n’avait pas encore sorti 1ER GAOU. A 2h du matin, on frappe à la porte de ma chambre d’hôtel, quand je me réveille, je demande si il y a un problème et on me dit oui », s’est rappelé le chanteur.

Cependant, il a été réveillé par un coup à sa porte, parce qu’un autre artiste, plus populaire que lui à l’époque, avait besoin de sa chambre car son climatiseur ne fonctionnait pas.

« En fait, il y avait un artiste dans le même hôtel que nous, qui, à l’époque vendait plus que nous dont le climatiseur était en panne. Donc on me demande d’aller dans sa chambre et lui prendra la mienne vu que chez moi, le climatiseur marchait normalement, chose que j’ai accepté et j’ai pris mon petit sac d’anoumabo, je suis sorti pour aller dans l’autre chambre pour me coucher« , a raconté le commissaire du Femua.

A la suite de cette expérience qui l’a profondément marquée, le chanteur a confié qu’il avait été confronté à deux choix : baisser les bras ou continuer à se battre pour atteindre ses objectifs. Finalement, il a choisi la deuxième option et a décidé que les obstacles qu’il rencontrait sur son chemin ne devaient pas être des facteurs négatifs qui l’empêchent de poursuivre ses projets et ses rêves. Selon A’salfo, tous les facteurs négatifs de la vie ne doivent pas forcément agir sur l’avenir.