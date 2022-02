6è Sommet UA-UE: Macky Sall annonce les deux principes fondateurs

Notre sommet reposera sur deux principes fondateurs : le respect et les valeurs, a déclaré Macky Sall en prélude au 6e sommet qui aura lieu entre l’Union Africaine et l’Union Européenne à Bruxelles.

Les 17 et 18 février prochains, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union africaine et de l’Union européenne se réuniront en sommet à Bruxelles. Le dernier sommet UA-UE s’est tenu il y a plus de quatre ans, en novembre 2017, à Abidjan. D’après l’actuel président de l’Union Africaine, la croissance, la prospérité partagée et la stabilité sont les objectifs du partenariat entre l’Europe et l’Afrique. « Notre sommet reposera sur deux principes fondateurs : le respect et les valeurs« , indique Macky Sall.

« Nos deux continents et leurs peuples partagent une proximité géographique, des langues et des liens humains et économiques. La paix et la sécurité de nos deux continents sont interdépendantes. Voilà pourquoi le premier principe fondateur doit être le respect. Le futur nous demande d’accepter et de respecter nos différences », explique le président sénégalais et président en exercice de l’UA, Macky Sall.

Le second principe fondateur, ce sont les droits et les valeurs que sont la dignité, la liberté et la solidarité, exercés dans le cadre de l’état de droit et de la bonne gouvernance, a-t-il ajouté. « Sur ce terrain commun, nous pouvons chaque jour apprendre les uns des autres ».

« Enfin, notre projet repose sur des intérêts communs. Une Afrique prospère, stable, sûre et durable, en pleine possession de ses moyens pour affronter tous les défis de l’avenir en est le cœur », conclut Macky Sall.

Au cours du 6e Sommet ordinaire Union Africaine – Union Européenne, plusieurs tables rondes thématiques portant sur le financement de la croissance, le système de santé et de production de vaccins, l’agriculture et le développement durable, l’éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, l’appui au secteur privé et à l’intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, le changement climatique et la transition énergétique, numérique et en matière de transports, seront organisées.

Dans la perspective du sommet, durant toute la semaine, du 14 au 18 février se déroule une série d’événements destinés à rassembler les parties prenantes des deux continents et renforcer les partenariats.