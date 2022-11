51 partis et associations se mobilisent pour « sortir rapidement le Mali de la crise »

Au Mali, un grand regroupement composé de 51 partis politiques et de 18 associations a vu le jour à Bamako. Le cadre se fixe comme objectif, le retour à l’ordre constitutionnel.

Au Mali, une nouvelle plate-forme politique vient encore d’être créée. Face à la situation économique délétère et de plus en plus dramatique, un cadre de 51 partis et associations politiques se mobilisent pour le retour à l’ordre constitutionnel. Sous l’appellation « Cadre des partis et regroupement politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel », cette plate-forme de dit inquiète de la gestion actuelle du Mali et propose l’organisation d’un dialogue républicain de haut niveau avec la classe politique et les autres forces de la société en vue d’une vraie décrispation et d’une vraie réconciliation entre les maliens.

« Il ressort de cette conférence de presse notre inquiétude par rapport à l’insécurité grandissante, la cherté de la vie puisque aujourd’hui les Maliens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nos inquiétudes se font par rapport à l’isolement de notre pays. Le cadre souhaite aussi un dénouement heureux de l’affaire des 46 soldats ivoiriens », a indiqué Amadou Koïta, porte-parole de la plate-forme, conférence de presse, samedi 26 novembre à Bamako.

Le Cadre des partis et regroupements politiques pour la réussite de la Transition change au Mali, devenu Cadre des partis et regroupement politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel est composé de 51 partis et 18 associations politiques. La création de ce mouvement rappelle le M5-RFP, un mouvement qui s’est constitué le 5 juin 2020 pour protester d’abord contre des irrégularités lors des législatives de 2020 au Mali. Et ensuite, le mouvement a évolué pour demander le départ de l’ancien Président, feu Ibrahim Boubaker Keita. Ce dernier avait été renversé par un coup d’Etat militaire en août de la même année.