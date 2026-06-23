5 boissons originales à tester pendant la canicule

Canicule et fortes chaleurs obligent, l’eau seule ne suffit pas toujours : cet été, des recettes et des produits inédits promettent de rafraîchir avec gourmandise. Parmi les alternatives repérées : un matcha revisité à la noix de coco, un classique américain de soda, une machine à granités qui accélère la préparation, une limonade « nouvelle génération » et un cappuccino froid maison élaboré en Cold Brew.

Le Matcha Althée Coco Cloud propose une version estivale du thé matcha. La préparation commerciale associe un matcha biologique aux champignons fonctionnels Reishi, Chaga et Lion’s Mane, et la marque propose une recette légère à base d’eau de coco, de lait d’avoine et d’une mousse aérienne au matcha.

Ingrédients affichés pour la recette dite « Coco Cloud » : 20 cl d’eau de coco sans sucre ; quelques glaçons ou glace pilée ; 15 ml de lait d’avoine ; un trait de sirop d’érable ; 45 ml de crème de soja froide ; une dose de Matcha Althée. La préparation consiste à mélanger le matcha, le lait d’avoine et le sirop d’érable jusqu’à homogénéité, incorporer la crème de soja froide, mousser avec un mousseur électrique, verser l’eau de coco sur glaçons puis déposer la mousse de matcha sur le dessus.

Boissons originales à tester cet été

Dr Pepper reste présenté comme une icône américaine des sodas originaux, créée il y a plus d’un siècle et réputée pour une recette à 23 saveurs. La marque commercialise également des déclinaisons, notamment la version « Dr Pepper Cherry » aux accents fruités, positionnée comme une alternative aux sodas traditionnels pour les moments conviviaux estivaux.

Pour les amateurs de boissons glacées maison, la machine Frost Fusion de Cuisinart est mise en avant comme un outil rapide pour granités et slushies : elle permet, selon le fabricant, d’obtenir la texture souhaitée en environ 30 minutes sans précongélation du bol. L’appareil propose six programmes prédéfinis et une fonction Keep Cool qui maintient les préparations prêtes à servir pendant 30 minutes et, toujours d’après la fiche produit, conserve les boissons glacées jusqu’à 16 heures. Le surplus peut être congelé pour une consommation ultérieure.

La jeune marque Leamo mise sur la simplicité des recettes et une liste d’ingrédients courte, sans additifs ni édulcorants déclarés. Sa gamme actuelle compte trois parfums : citron, une recette décrite comme « plus intense et légère », et pêche, présentée comme nouveauté 2026. Les produits affichent moins de 5 grammes de sucre pour 100 ml et des contenants recyclables, ciblant les consommateurs souhaitant un soda à plus faible apport calorique pour pique-niques et sorties.

Enfin, pour un cappuccino glacé fait chez soi, la machine Intuition Experience Hot & Cold de Krups est citée comme solution pour préparer un Cold Brew doux et moins amer. Le procédé décrit consiste à réaliser un café en extraction Cold Brew, à le verser sur des glaçons puis à ajouter une mousse de lait généreuse pour obtenir un cappuccino froid crémeux. La recette peut être adaptée avec des laits végétaux ou un filet de sirop selon les préférences.