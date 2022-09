49 soldats Ivoiriens arrêtés au Mali: Yodé et Siro envoient un message fort à Alassane Ouattara

Le groupe Yodé et Siro n’est pas resté insensible à la tension diplomatique qui prévaut entre la Côte d’Ivoire et le Mali en raison de l’affaire de détention des soldats par la junte. Dans une chanson d’hommage aux soldats, le duo zouglou a envoyé un message au président de la république Ivoirienne.

Les réactions continuent d’affluer à propos de l’affaire des 49 soldats Ivoiriens détenus au Mali. Après Debordo Leekunfa, Alpha Blondy et autres, c’est le tour du groupe Zouglou Yodé et Siro de se prononcer sur l’affaire. C’est à travers une chanson intitulée « Les 49 » que les artistes zouglou ont témoigné leur soutien aux soldats Ivoiriens détenus au Mali depuis plusieurs semaines.

« Jamais la patrie ne va vous abandonner. Notre diplomatie fera tout et tout mais pas au détriment de votre mission qui est de protéger les populations. Nous savons que jamais, vous serez heureux de voir des troubles dans votre pays à cause de vous parce que vous êtes des commandos. Ce sont les rivières voisines qui s’échangent les poissons. Ivoiriens et Maliens ne sont pas que des voisins, mais issus de deux pays frères. En un ivoirien, il y a un malien, en un malien, un ivoirien(…)« , ont chanté les artistes.

Mieux, Yodé et Siro qui ne manquent jamais l’occasion de tacler le régime de Ouattara depuis son troisième mandat ont par la suite envoyé un message au président de la république Alassane Ouattara, pour le dégel de la situation.

« Président Ado, le peuple Ivoire a confiance en toi, président Ado, les Ivoiriens ont confiance en toi, ça va prendre le temps que ça va prendre mais ils reviendront; on va danser« , chante Yodé, le lead vocal du groupe.

Pour rappel, la relation entre le Mali et la Côte d’Ivoire bat du plomb dans l’aile depuis l’arrestation des 49 soldats Ivoiriens au Mali. La junte malienne accuse les autorités Ivoiriennes de vouloir déstabiliser leur pays.