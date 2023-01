« 4 millions à Lopere Daloa, 10 millions à… », Apoucthou dévoile la somme totale reçue chez le roi 12 12

Devenue la risée des internautes depuis l’arrivée du roi 12 12 en Côte d’ivoire, le blogueur Apoucthou national qui porte désormais l’étiquette du président du club des mendiants vient de faire le point de la somme totale amassée auprès du richissime homme d’affaires malien.

Le roi 12 12 a déposé ses valises en Côte d’ivoire depuis le lundi 23 janvier 2023 dernier. A peine descendu à l’aéroport, le richissime homme d’affaire a été accueilli chaleureusement par une délégation composée de blogueurs et artistes ivoiriens, notamment Apoutchou National, Pantcho le Gatair, et le Père Daloa qui s’est même permis de ramper comme un reptile sur le goudron.

Abondamment relayées sur les réseaux sociaux, les images de cette scène ont suscité de vives polémiques dans le rang des internautes. Visiblement déçus, les ivoiriens accusent leurs frères blogueurs d’avoir jeté l’opprobre sur leur nation, ce qui leur a valu désormais l’étiquette du club des mendiants.

Malgré les nombreuses critiques auxquelles ils font face depuis quelques jours, le blogueur Apoutchou National, de son vrai nom Stéphane Agbré vient de monter au créneau pour lever un coin de voile sur la somme amassée depuis l’arrivée du roi 12 12 à Abidjan.

A l’en croire, le milliardaire malien lui aurait offert un terrain d’une valeur de 10 millions de F CFA en guise de récompense pour l’accueil chaleureux qu’ils lui ont réservé lors de sa descente à l’aéroport.

« Le roi 12 12 a remis 4 millions à Lopere Daloa pour aménager son magasin. Il a décidé de donner un salaire de 500 mille le mois à Pantcho pour qu’il ne travaille plus , comme c’est un bébé. Le Roi 12 12 offre 2 millions à l’équipe de Willy Dumbo. Moi j’ai reçu un terrain de 10 millions », a révélé le fils de bleu Brigitte nommé désormais comme le président du club des mendiants à ciel ouvert de la Côte d’ivoire.

Faut-il le rappeler, face à l’ampleur des critiques et insultes à l’endroit des membres de ce club sur la toile, le roi 12 12 avait réagi affirmant qu’il ne trouve aucun mal aux actes que posent le père Dalao, Apoutchou et plusieurs autres personnages du showbiz ivoirien à son égard.

« Je tenais à vous remercier, car vous êtes mes amis et ce que vous faites, ce n’est pas la mendicité, c’est ça qui est le plus important. Il ne faut pas rentrer dans beaucoup de détails, c’est la vie qui est là, tant que les gens ne parlent pas, on ne peut pas avancer, c’est la vie des Hommes qui est comme cela », a indiqué le milliardaire originaire du pays du colonel Assimi Goita.