35 morts dans une attaque terroriste au Burkina: le président Damiba exprime sa compassion

Le président Burkinabé Paul-Henri Damiba, a condamné et jugé de « lâche et barbare », l’attaque terroriste à l’engin explosif contre un convoi de ravitaillement sur l’axe Djibo-Bourzanga dans le Sahel et qui a fait provisoirement 35 morts et 37 blessés.

« C’est avec consternation que j’ai appris le décès de 35 de nos compatriotes, ce lundi 5 septembre 2022, à la suite de l’explosion de leur véhicule de transport au contact d’un engin explosif improvisé », a tristement déclaré le président Damiba. Le drame qui est survenu entre Djibo et Bourzanga a également fait de nombreux blessés. Le nombre des blessés s’élève à 37, selon un bilan provisoire des autorités du Burkina Faso.

« En cette douloureuse circonstance, je salue la mémoire de toutes les victimes innocentes et exprime ma compassion et ma solidarité aux familles », a dit M. Damiba qui a souhaité prompt rétablissement aux blessés et exprimé ses encouragements à toutes les Forces de défense et de sécurité, aux Volontaires pour la défense de la patrie qui se battent inlassablement pour la sauvegarde du Burkina Faso.

Pour le chef d’Etat Burkinabé, « cette énième attaque lâche et barbare est la preuve que nous devons continuer le combat contre tous ceux qui refusent la main tendue« . « J’ai la ferme conviction que nous les vaincrons, ce n’est qu’une question de temps », a-t-il conclu.

Depuis 2015, le Burkina Faso est attaqué par des groupes armés qui, au fil du temps, ont pris contrôle d’une grande partie du territoire du pays. L’armée qui a pris le pouvoir le lundi 24 janvier 2022, a promis prendre les dispositions nécessaires pour rétablir la sécurité. Dans son discours de réédition de compte, dimanche 04 septembre, le président Damiba a noté des avancées au plan sécuritaire et entend remettre le pays sur les rails du progrès.