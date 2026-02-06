25e journée de Premier League: matches à suivre et enjeux pour le classement

La 25e journée de Premier League s’annonce chargée, avec plusieurs rencontres majeures capables de redistribuer les cartes au classement : des duels pour le titre et les places européennes, ainsi que des affrontements cruciaux dans la lutte pour le maintien. Les regards seront particulièrement attirés par le choc Liverpool–Manchester City mais aussi par la rencontre entre Manchester United et Tottenham.

Le coup d’envoi de ce round sera donné vendredi soir à Elland Road où Leeds accueille Nottingham Forest. Les deux équipes sont empêtrées près de la zone de relégation et comptent chaque point comme une bouffée d’oxygène ; une victoire offrirait un répit salutaire, tandis qu’un revers pourrait compromettre sérieusement les espoirs de maintien.

Samedi, l’attention se portera notamment sur Old Trafford où Manchester United vise un résultat pour rester dans la course aux places européennes face à des Spurs parfois imprévisibles. Dans le même temps, Chelsea se rend à Wolverhampton avec l’objectif de confirmer son redressement, alors qu’Arsenal, leader solide du championnat, reçoit Sunderland et cherchera à accroître son avance au sommet.

Programme de la 25e journée

Vendredi

Leeds United vs Nottingham Forest : 20h00 GMT

Samedi

Manchester United vs Tottenham Hotspur : 12h30 GMT

Bournemouth vs Aston Villa : 15h00 GMT

Arsenal vs Sunderland : 15h00 GMT

Burnley vs West Ham United : 15h00 GMT

Fulham vs Everton : 15h00 GMT

Wolverhampton vs Chelsea : 15h00 GMT

Newcastle United vs Brentford : 17h30 GMT

Dimanche

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace : 14h00 GMT

