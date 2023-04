210 migrants subsahariens retrouvés morts au large des côtes tunisiennes

- Publicité-

Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir repêché les corps de 210 migrants en situation irrégulière originaires d’Afrique subsaharienne. Une tragédie qui témoigne de la détresse des personnes qui cherchent à fuir les crises économiques et politiques dans leur pays.

Les côtes de la Tunisie sont devenues le théâtre d’une crise migratoire sans précédent. Depuis le début de l’année 2022, des milliers de migrants ont tenté de rejoindre l’Europe via les côtes italiennes, situées à moins de 150 km de certaines zones du littoral tunisien. Malheureusement, pour beaucoup, cette tentative désespérée se solde par la mort.

Le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale (Gendarmerie), Houssem Eddine Jebabli, a annoncé que les corps de 210 migrants avaient été repêchés entre le 18 et le 27 avril 2023. Les opérations de sauvetage ont eu lieu dans la ville de Sfax (sud), les îles de Kerkennah (délégation rattachée au gouvernorat de Sfax, sud) et la ville de Mahdia (est). Les résultats préliminaires des examens ont confirmé que les dépouilles sont celles de migrants en situation irrégulière, originaires d’Afrique subsaharienne.

Cette tragédie souligne la détresse des migrants qui tentent de fuir les crises économiques et politiques dans leur pays. Les côtes du sud-est de la Tunisie sont devenues le théâtre d’opérations de sauvetage de migrants, majoritairement originaires d’Afrique subsaharienne. D’autres migrants ont trouvé la mort ou sont portés disparus après le naufrage de leurs embarcations.

Cette tragédie rappelle la nécessité d’une réponse humanitaire à la crise migratoire en cours. Les gouvernements doivent travailler ensemble pour trouver une solution durable à cette crise, en protégeant les droits des migrants et en fournissant une assistance aux pays d’origine pour résoudre les crises économiques et politiques qui poussent les gens à fuir leur pays. Les réponses unilatérales et la fermeture des frontières ne peuvent pas résoudre la crise migratoire. Il est temps pour les dirigeants du monde de s’unir pour trouver des solutions durables à cette crise humanitaire.