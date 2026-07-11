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«2-1 après prolongation», Frank Leboeuf voit la Suisse créer la surprise face à l’Argentine

L’ancien défenseur de Chelsea et de l’équipe de France, Frank Lebœuf, mise sur une qualification de la Suisse face à l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Romaric Déguénon
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Football
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«2-1 après prolongation», Frank Leboeuf voit la Suisse créer la surprise face à l’Argentine
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L’Argentine, championne du monde en titre, affrontera la Suisse ce dimanche pour une place en quart de finale de la Coupe du monde 2026. Les Argentins se sont qualifiés après leur succès face à l’Égypte en huitièmes de finale, tandis que les Suisses ont écarté la Colombie.

Invité de l’émission ESPN FC, le champion du monde 1998, Frank Lebœuf, a livré son pronostic en faveur de la sélection helvétique. « Je parie sur une victoire de la Suisse après prolongation. Score final : 2-1 », a-t-il déclaré. Le vainqueur de cette affiche retrouvera en demi-finale l’équipe qui s’imposera dans le duel opposant l’Angleterre à la Norvège. Sacrée au Qatar en 2022, l’Argentine défend son titre mondial et espère poursuivre son parcours vers une nouvelle finale.

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