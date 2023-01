10 janvier 2023 au Bénin: interdiction de sortie des Egungun dans plusieurs localités

Dans plusieurs localités du Bénin, les populations n’auront pas droit au spectacle des Egungun. Dans une correspondance adressée aux responsables dans les communes concernées, l’Association des Dignitaires des Cultes « Egungun » et « Oro » (ADCEO), a rappelé les circonstances et les occasions au cours desquelles la sortie des « Egungun » est possible.

Demain mardi 10 janvier, il ne devrait pas avoir de sortie des Egungun à Allada, Abomey-Calavi, Kpomassè, Ouidah, Toffo, Torri-Bossito et Zè. Selon l’ADCEO, la fête du Vodoun ne fait pas partie des occasions de sortie des Egungun. La correspondance signée du Secrétaire général Bernad Atihounnon a précisé que les « Egungun » ou « Oro » ne sortent que dans les circonstances ci-après :

à la mort d’une personne issue de souche Yoruba (sur demande de la famille) ;

aux cérémonies propitiatoires « ODUNDUN IRANTI OKUN » communément appelé « EBO EDUN » pour honorer les défunts de chaque famille ;

lorsqu’un membre du culte désire célébrer la naissance ou la sortie d’un nouveau né (« Egungun », uniquement).

Par ailleurs, l’article 20 du règlement intérieur de l’ADCEO indique que « toute sortie des « Egungun » de l’ADCEO à l’intérieur ou en dehors de leur territoire ou toute manifestation à caractère général ou national doit requérir l’autorisation du Bureau Directeur, après avis favorable écrit éventuel de la section ou de la sous-section ADCEO du territoire à visiter ».

« Il s’en suit donc que toute sortie d’Egungun le 10 janvier est rigoureusement contraire à notre règlement intérieur et donc strictement interdite », a martelé Bernard Atihounnon.