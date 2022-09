05 astuces magiques pour enlever son vernis à ongle sans dissolvant

Il arrive parfois qu’au moment d’enlever le vernis, vous vous rendez compte que vous n’avez plus de dissolvant. Eh oui ; heureusement Il existe des alternatives efficaces et pratiques que vous pouvez mettre en œuvre. Découvrez dans cet article, les autres manières d’enlever votre vernis sans utiliser de dissolvant.

Pour décoller tous les résidus de vernis à ongle, vous pouvez vous passer de cosmétiques remplis d’acétone qui peuvent le fragiliser. Des produits à portée de main peuvent vous aider à éliminer le vernis en un rien de temps. En voici quelques-uns ici.

Le vinaigre et le citron

Saviez-vous que le vinaigre et le citron peuvent vous aider à éliminer votre vernis ? Le caractère astringent de la solution acide et de l’agrume vous aidera à éliminer ce dernier. Pour profiter de cette astuce, mélangez dans un récipient, deux parts de vinaigre à une part de jus de citron. Plongez vos doigts dedans pendant une quinzaine de minutes. Au bout de cinq minutes, commencez à gratter vos ongles pour retirer la couche de vernis. Rincez bien vos mains à l’eau claire lorsque vous avez retiré tout le vernis.

L’alcool à 90°

En raison de ses propriétés abrasives, l’alcool à 90 degrés peut éliminer les résidus de vernis sur vos ongles et agir comme le dissolvant avec acétone. Pour profiter de cette astuce, appliquez la solution sur chaque ongle avec du coton et frottez doucement. S’il reste des traces, laissez agir le coton un peu plus longtemps.

Le vernis à ongles

Pour éliminer le vernis, il existe une astuce aussi efficace que le dissolvant : le vernis à ongles. Ce cosmétique simple à utiliser, est aussi puissant que le dissolvant. Et pour cause, il faudra appliquer une couche généreuse de vernis sur vos ongles et le laisser agir quelques secondes. Ensuite, retirez le vernis avec un mouchoir ou une serviette.

Le déodorant en spray

Puisque le déodorant en spray contient de l’alcool, il est tout aussi efficace pour éliminer le vernis à ongles. Pour l’utiliser, il faudra asperger une boule de coton de ce produit d’hygiène. Frottez délicatement ensuite vos ongles vernis et toutes les couches disparaîtront.

Le dentifrice et le bicarbonate de soude

Vous pouvez utiliser le mélange de dentifrice et de bicarbonate de soude comme substitut au dissolvant avec acétone. Le dentifrice dilue la couleur du vernis et le bicarbonate de soude permet de décaper et de blanchir les ongles. Si vous souhaitez éliminer toutes traces de vernis sur vos ongles, appliquez une noisette de cette préparation sur ces derniers. Laissez agir quelques minutes avant de retirer complètement le vernis sur vos ongles avec du coton ou une brosse à dents.