03 Chinois condamnés à mort en RDC pour meurtre

Trois ressortissants chinois ont été condamnés à la peine capitale pour meurtre en République démocratique du Congo (RDC). Les accusés avaient tué un homme d’affaires chinois à Kolwezi et lui avaient volé près de 600 000 dollars. Le tribunal militaire de Kolwezi les a également condamnés pour extorsion, détention illégale d’armes à feu et terrorisme.

Trois Chinois ont été arrêtés début janvier 2023 en possession d’un million de dollars en liquide et d’armes à feu. Ils ont été accusés d’avoir tué un homme d’affaires chinois et ont été jugés pour extorsion, détention illégale d’armes à feu et terrorisme. Le tribunal militaire de Kolwezi les a condamnés à la peine capitale, mais la peine a été commuée à la prison à vie en raison du moratoire sur l’abolition de la peine de mort en RDC.

Un Congolais, présenté comme leur complice, a été acquitté faute de preuves. Les autorités ont également ordonné aux trois Chinois de verser 20 millions de dollars à la famille du défunt. Les trois Chinois ont l’intention de faire appel de la décision devant une juridiction supérieure. L’un de leurs avocats a déclaré que le procès n’avait pas été équitable.

Le sud-est congolais est une destination privilégiée pour les hommes d’affaires chinois en raison de la richesse des minerais. La région abrite d’importantes ressources de cuivre et plus de 60 % des réserves mondiales de cobalt, une composante essentielle des batteries rechargeables des voitures électriques et des téléphones. Toutefois, l’abondance des minerais et le trafic qui en découle alimentent l’insécurité dans la région.

Les autorités congolaises doivent renforcer la sécurité dans la région afin de protéger les citoyens et les investisseurs étrangers.