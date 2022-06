02 méthodes faciles pour effectuer une capture d’écran sur un ordinateur

Parfois en surfant sur internet, vous tombez sur des informations ou médias, mais que vous ne pouvez pas télécharger. Il faut alors passer au capture d’écran. Mais comment s’y prendre, nous vous dévoilons deux techniques à adopter.

Faire des captures d’écran depuis un ordinateur n’est pas une opération connue de beaucoup de personnes. Or les captures d’écran sont d’une importance, surtout quand vous n’avez pas de forfait pour pouvoir télécharger l’élément ou que le site sur lequel vous l’avez eu l’a bloqué. Découvrez alors ici les étapes à suivre pour y arriver.

La méthode de l’outil de capture d’écran avec le clavier

Vous allez d’abord repérer en haut à droite de votre clavier la touche « Prt scr » ou « Impr. écran » puis appuyez dessus. Grâce à ce raccourci-clavier, la capture d’écran sera ainsi copiée dans votre ordinateur. Une fois cela fait, vous pouvez coller l’image directement dans le programme que vous utilisez soit-il Paint, Word ou autre. Libre à vous de redimensionner la capture d’écran ou de l’enregistrer dans le format que vous souhaitez.

Si vous voulez simplement enregistrer l’écran de façon automatique, vous allez avoir besoin d’utiliser une combinaison de touches. Pour cela, tout ce que vous aurez à faire est d’appuyer simultanément sur la touche Windows représentée par le logo et la touche « Impr écran » ou « Prt scr » si c’est un clavier anglais que vous avez. Vous remarquerez que votre écran s’est brièvement assombri. Cela indique que la capture d’écran a bien été effectuée et qu’elle a été enregistrée. Vous la retrouverez dans le dossier Images puis Captures d’écran.

A Lire Aussi:Votre ordinateur est lent ? Voici 06 astuces pour le rendre plus rapide

La méthode de l’outil de capture d’écran de Windows

Cette technique a le mérite de constituer une alternative intéressante et s’avère même plus intéressante si vous voulez personnaliser la capture prise par vos soins. L’outil en question est installé par défaut dans Windows et pour l’utiliser vous allez d’abord cliquer sur le menu démarrer ou appuyer sur la touche Windows puis écrivez dans la barre de recherche le mot « outil capture d’écran ». Vous verrez apparaître le programme « Capture d’écran ».

Appuyez dessus et vous verrez que vous avez 4 modes de capture d’écran à votre disposition dans l’onglet « Mode » : La capture plein écran qui permet pour ainsi dire de capturer l’intégralité de l’écran, la capture rectangulaire qui permet de cibler une section de l’écran, la capture fenêtre qui va seulement capturer la fenêtre d’un programme affiché à l’écran et la capture forme libre qui vous permet d’ajuster manuellement la partie de l’écran à capturer.

Choisissez le mode de capture d’écran qui vous convient puis cliquez sur « Nouveau » avant de choisir la partie de l’écran que vous souhaitez capturer. Le logiciel affiche par la suite, la capture que vous avez prise vous laissant ensuite le choix de la modifier comme bon vous semble. Pour cela, plusieurs options d’édition s’offrent à vous telles que le crayon, la gomme ou le marqueur pour y inscrire des annotations ou y marquer des précisions. C’est d’ailleurs cet outil intégré de Windows qu’on peut privilégier pour des slides Powerpoint dans le cadre d’une présentation en entreprise, en séminaire ou à l’école.

Tout ce qu’il vous reste à faire est d’enregistrer l’image que vous aurez le loisir d’utiliser dans un document Word, Photoshop, Illustrator ou tout simplement en pièce jointe !