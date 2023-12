Zouglou: mariage traditionnel du chaneur Yodé du groupe Yodé et Siro

- Publicité-

Le chanteur Zouglou Yodé du duo musical Yodé et Siro a célébré son mariage traditionnel le jeudi 14 décembre 2023 dans la commune de Yopougon.

Le lead-vocal de la formation Zouglou Yodé et Siro n’est plus un cœur à prendre. Yodé, de son vrai nom Gervais Daly Djédjé, a fait son mariage coutumier avec sa fiancée Ornella Tapé devant ses parents dans la commune de Yopougon.

« Après tant d’épreuves, Dieu me fait grâce en ce jour », a-t-il écrit. « Tout beau« , « Félicitations mon frère », « Très joli couple. Que Dieu vous bénisse », ont réagi certains acteurs du showbiz ivoirien, dont Mulukuku DJ, Ismaël Isaac, Bravador…

Pareil pour Molare et la plateforme « Drôles de femmes Festival ». Ils ont partagé les clichés de la cérémonie avec des messages de félicitations. « Félicitations président de L’Africa sport ! Que du bonheur frère dans la paix et l’amour« , « Jour de mariage !!! Félicitations à Daly Djédjé alias Yodé du groupe Yodé et Siro et Ornella Tapé pour leur mariage traditionnel qui a eu lieu ce jour à Yopougon« , peut-on lire, entre autres, en commentaire.

Selon les informations, le mariage civil se tiendra ce week-end dans l’une des Mairies de la commune du District autonome d’Abidjan.