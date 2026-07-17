Zlatan Ibrahimović: «l’équipe de France n’a pas besoin d’un coach, mais d’un manager comme Zidane»

Alors que Zinédine Zidane est annoncé comme le futur sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2026, Zlatan Ibrahimović estime que l’ancien entraîneur du Real Madrid devra avant tout imposer son management. Pour la légende suédoise, l’équipe de France dispose déjà de tous les atouts sportifs pour continuer à briller.

L’ancien attaquant de la Suède, Zlatan Ibrahimović, s’est exprimé sur la future arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Interrogé par Fox Sports avant le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Angleterre, l’ex-buteur de l’AC Milan estime que le technicien français devra avant tout apporter sa propre vision du management. Sauf improbable retournement de situation, Zidane succédera à Didier Deschamps au terme du Mondial 2026. « Zidane a fait un excellent travail au Real Madrid. Il a remporté trois Ligues des champions », a rappelé Ibrahimović.

L’ancien international suédois est convaincu que le champion du monde 1998 saura s’inscrire dans la continuité du travail accompli par son prédécesseur. « Nous savons tous qu’il va prendre les commandes de l’équipe de France. Je pense qu’il poursuivra le travail que Didier Deschamps a construit. Il dispose déjà d’un effectif de très grande qualité », a-t-il expliqué. Pour Ibrahimović, le principal défi de Zidane sera désormais d’imposer sa propre méthode. « Il devra apporter son management, sa façon de diriger le groupe et sa vision. À mes yeux, il est davantage un manager qu’un entraîneur, car cette équipe n’a pas besoin d’un coach. Elle a besoin d’un manager », a conclu l’ancien buteur suédois.