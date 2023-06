Zinédine Zidane ému aux larmes lors d’un discours (Vidéo)

Ce lundi 19 juin, Zinédine Zidane est apparu extrêmement ému à Istres, commune française située au sud-est de la France. L’ancien joueur de football a été nommé parrain d’une association pour les enfants atteints du cancer.

La légende du football français a fondu en larmes, ce lundi, lors d’un évènement organisé par une association caritative. Cette association, « Le Point Rose », vient en aide à des familles d’enfants atteints de cancer et œuvre pour créer une maison médicalisée pouvant accueillir les enfants malades et leur famille. Le but ? Les aider à passer des derniers jours « heureux », et les accompagner dans la difficile reconstruction après la mort.

Zinédine Zidane ému aux larmes après avoir été nommé parrain d'une association pour enfants malades du cancer pic.twitter.com/NJcbqQFADV — BFMTV (@BFMTV) June 19, 2023

Présent à Istres, Zidane est apparu extrêmement touché. « Je suis fier de pouvoir être le parrain de votre projet. Monsieur le maire (d’Istres, ndlr), vous pouvez être fier de pouvoir mettre quelque chose d’exceptionnel comme vous le faites, en place. Pour toutes ces familles. Sincèrement, vous n’avez même pas idée. Je suis fier d’être le parrain. Je vais faire tout ce qui est en ma possession pour accompagner tout ce projet et toutes ces familles », a-t-il déclaré les larmes aux yeux.