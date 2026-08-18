Zimbabwe : le bilan du naufrage d’un ferry sur le lac Kariba atteint au moins 80 morts, une enquête ouverte

Le naufrage d’un ferry sur le lac Kariba, au Zimbabwe, a fait au moins 80 morts, selon le dernier bilan communiqué après les recherches menées durant le week-end. Le bateau, qui reliait Kariba à Chalala, transportait au moins 161 personnes alors que sa capacité officielle était limitée à 90 passagers.

Les secours ont repêché quatre corps supplémentaires dimanche 16 août, cinq jours après l’accident survenu mardi. Avec 77 survivants recensés, le nombre exact de personnes présentes à bord reste toutefois à établir avec certitude, les chiffres disponibles n’étant pas entièrement concordants.

Le ferry était exploité et détenu par l’Agence gouvernementale du développement rural, une structure publique. Le navire était considéré comme l’un des plus fiables de la flotte opérant sur le lac, situé à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie.

Le ministre zimbabwéen des Transports et des Infrastructures, Felix Mhona, s’est rendu sur les lieux dimanche. Il a inspecté l’épave et rencontré les opérateurs de ferries, alors que les recherches se poursuivaient sur les rives du lac pour retrouver d’éventuels survivants ou d’autres victimes.

Une enquête ouverte sur les circonstances du naufrage

Les autorités zimbabwéennes ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les causes exactes de l’accident. Les premiers éléments orientent les investigations vers une surcharge du ferry, dont la capacité réglementaire était de 90 personnes pour un nombre de passagers estimé à au moins 161.

Le décompte des personnes embarquées constitue lui-même un point de préoccupation. Il doit être vérifié à partir des registres de l’opérateur et des témoignages recueillis auprès des survivants et des familles.

Des rescapés ont également mis en cause la décision du capitaine, mort dans le naufrage, de poursuivre la traversée malgré des conditions météorologiques difficiles. Cette version devra être établie par l’enquête.

Les opérateurs de ferries ont, de leur côté, demandé un renforcement de la formation des équipages, notamment sur l’utilisation des équipements de secours à bord. La catastrophe est présentée par les autorités comme la plus meurtrière de l’histoire fluviale du Zimbabwe. La présence de nombreux enfants parmi les victimes alourdit encore le bilan humain.