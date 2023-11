Zimbabwe: 28 morts dans deux accidents de la route

- Publicité-

Deux accidents de route ont fait 28 morts dans la nuit du mardi à mercredi au Zimbabwe. Les deux accidents ont eu lieu sur la même autoroute, reliant Masvingo à Beitbridge.

Deux accidents mortels ont secoué mercredi, le sud-ouest du Zimbabwe. D’après les informations reçues, un bus est entré en collision avec un camion sur l’autoroute reliant Bulawayo, la deuxième ville du pays, à Beitbridge, à la frontière avec l’Afrique du Sud, faisant 22 victimes. Plus tôt dans la journée, un autre accident sur la même autoroute, reliant Masvingo à Beitbridge, avait déjà coûté la vie à six personnes et blessé trois autres.

Selon les autorités policières, les 22 personnes impliquées dans la collision entre le bus et le camion ont perdu la vie sur le coup, tandis que deux autres ont été blessées et transportées d’urgence vers un hôpital de Bulawayo pour recevoir des soins médicaux.

Les accidents de la route demeurent une préoccupation majeure dans de nombreux pays, et le Zimbabwe ne fait malheureusement pas exception. Les autorités locales sont appelées à intensifier les mesures de sécurité routière pour prévenir de telles pertes tragiques à l’avenir.