« Zelensky transforme l’Ukraine en un État autoritaire comme la Russie», déclare le maire de Kiev

Dans une interview récente, le maire actuel de Kiev, Vitali Klitschko, critique ouvertement la politique menée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Alors que le conflit en Ukraine entre dans une forme d’enlisement, le maire de Kiev Vitali Klitschko estime que le président ukrainien Volodymyr Zelensky « paie pour les erreurs qu’il a commises » et que le peuple ukrainien perd confiance en son dirigeant dans la guerre qu’il mène contre la Russie, rapportent plusieurs médias étrangers. « À un moment donné, nous ne serons plus différents de la Russie, où tout dépend du caprice d’un seul homme », a commenté l’élu dans les colonnes du Spiegel, vendredi 1er décembre dernier. Et lorsque le média demande si la démocratie est menacée en Ukraine, le maire de Kiev se pince les lèvres et répond par l’affirmative.

Vitali Klitschko reproche en effet au président ukrainien d’avoir reporté les élections présidentielles, affirmant que ce n’était « pas le moment » : « Il ne reste actuellement qu’une seule institution indépendante, mais une pression énorme est exercée dessus : l’autonomie locale », évoque le maire de Kiev qui estime par ailleurs que le président de l’Ukraine « est sur le départ. « Il va payer de ses erreurs », surenchérit l’élu.

« Il pourrait y avoir un KO »

La discorde entre le maire de la capitale ukrainienne et le président n’est pas nouvelle. L’autorité présidentielle a souvent pointé du doigt la gestion de la municipalité de Kiev, notamment en ce qui concerne les abris antiaériens et les coupures d’électricité. « Nous n’avons pas seulement des ennemis en Russie, nous en avons aussi à l’intérieur. Et il pourrait y avoir un KO », a récemment commenté Volodymyr Zelensky après la mort de trois civils ukrainiens lors d’un récent bombardement russe. Les victimes de cette attaque n’avaient pu accéder à quelque refuge que ce soit. Le chef de l’État ukrainien faisait ainsi référence à la carrière de boxeur de Vitali Klitschko. « En temps de guerre, ils sèment le chaos dans la gestion de la capitale », avait répondu le maire de Kiev.