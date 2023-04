Zari Hassan sur l’infidélité: « Les femmes ont aussi le droit de faire tout ce qu’un homme peut faire »

- Publicité-

Accusé d’avoir toujours incité les femmes à l’infidélité dans ses publications, Zari Hassan, l’ex femme de Diamond Platnumz a finalement réagi pour clarifier sa position.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours, l’influenceuse Sud-africaine Zari Hassan avait ouvertement conseillé aux femmes de toujours tricher pour des « raisons utiles » notamment pour de l’argent, affirmant que les hommes trichent pour des raisons superficielles. « Trichez pour une maison, trichez pour un terrain, trichez pour la voiture de vos rêves. C’est comme ça« , avait-t-elle écrit.

Alors que ces propos continuent de susciter une vive polémique sur la toile, Zari est revenue à la charge récemment pour préciser qu’elle ne cherchait pas à encourager les femmes à être infidèles. Dans une nouvelle vidéo postée sur sa story Insta, la jeune femme a expliqué que son message visait à mettre en lumière le double standard auquel les femmes sont confrontées lorsqu’elles sont prises en train de tricher.

- Publicité-

Selon elle, les hommes doivent être prêts à pardonner aux femmes qui trichent, tout comme les femmes pardonnent aux hommes qui trichent. Zari a également déclaré que « les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes en matière d’infidélité« .

«Nous sommes en 2023 et vous demandez aux femmes de ne pas faire comme vous ?Vous trichez à cause de grosses fesses, pourquoi ne tricheraient-elles pas pour avoir une maison ? », a lancé la star sud-africaine et mère de cinq enfants.

Pour rappel, Zari Hassan a elle-même été victime d’infidélité, après avoir été largué par le père de ses enfants, Diamond Platnumz, en 2018 le jour de la Saint-Valentin. Le chanteur avait préféré célébrer la fête de l’amour avec Hamisa.

Articles similaires