Zara Larsson à l’affiche de la nouvelle campagne Desigual pour l’été 2026

Juste à temps pour l’été 2026, Desigual publie sa campagne mondiale « Life’s Beach » avec la chanteuse Zara Larsson en tant que visage de la collection : un exercice visuel très coloré, inspiré de la plage, visant à traduire l’été comme un état d’esprit axé sur l’expression de soi et la liberté.

La marque espagnole propose une capsule estivale où dominent la lumière, le mouvement et une atmosphère positive. Les visuels mettent en scène des silhouettes dynamiques dans des décors rappelant le littoral, tandis que la chanteuse suédoise, déjà remarquée pour son titre « Midnight Sun », apporte une énergie solaire au projet.

Desigual s’appuie sur son ADN — couleurs vives, imprimés artistiques et influences méditerranéennes — pour décliner une proposition résolument estivale. La campagne « Life’s Beach » fusionne cette identité avec une esthétique pop et moderne, sans rompre avec la singularité visuelle qui caractérise la maison.

Une collection aux codes estivaux revisitée

La capsule reprend des tonalités marquées : rose vif, bleu océan et palettes florales ou abstraites. Ces choix coloriels servent à souligner l’impact visuel des pièces et à maintenir une cohérence avec l’univers de la plage évoqué par la campagne.

Les coupes proposées varient pour répondre à une idée de liberté de mouvement : robes courtes, tops ajustés, jupes mini et ensembles fluides composent la ligne. L’accent est mis sur des vêtements faciles à porter, conçus pour bouger avec le corps et pour créer des looks au rendu joyeux et affirmé.

La collection explore aussi différentes textures et techniques : crochet, effets brillants et matières légères qui renvoient aux codes balnéaires. Ces traitements visuels et tactiles accentuent l’impression de décontraction et s’inscrivent dans la logique d’une garde-robe d’été pensée pour des journées ensoleillées.

Une influence marquée des années 2000 se manifeste dans certaines pièces : baby tees, tailles basses et coupes rappelant cette période. Ces références rétro sont toutefois revisitées pour les adapter à une esthétique contemporaine et à des usages actuels, selon la ligne créative présentée.

Sur le plan de l’image, la campagne mise sur des compositions lumineuses et un cadrage qui valorisent le mouvement et l’authenticité des silhouettes. Les visuels cherchent à traduire l’esprit festif et décontracté de la saison tout en restant fidèles à l’identité graphique de Desigual.

La présence de Zara Larsson, figure publique à la réputation de style affirmé, sert de point d’appui médiatique à la capsule et souligne la volonté de la marque de croiser mode et culture pop pour l’été 2026.