Zambie : la sélectionneuse Suissesse Nora Hauptle demande… une baisse de salaire

La Fédération zambienne de football (FAZ) a communiqué une information pour le moins atypique concernant la gestion de sa sélection féminine. La Suissesse Nora Hauptle, en poste à la tête des Copper Queens, a présenté une requête surprenante aux dirigeants du football zambien.

Plutôt que de réclamer une hausse ou de renégocier à la hausse, la technicienne a demandé une réduction de 50 % de sa paie. Un geste inhabituel dans le monde du football professionnel, où les demandes salariales s’orientent le plus souvent vers l’augmentation.

Cette baisse de rémunération n’est toutefois pas dépourvue d’objectif : elle vise à obtenir une plus grande souplesse contractuelle, autorisant Hauptle à cumuler des fonctions en dehors de ses obligations avec la sélection nationale. Concrètement, la coach souhaite pouvoir mener d’autres projets tout en restant liée à la Zambie.

Un compromis pour concilier ambitions personnelles et mission nationale

Selon la FAZ, cet aménagement permettra à Hauptle de conserver la responsabilité technique des Copper Queens malgré l’allégement de son temps ou de sa rémunération. La sélectionneuse restera donc la cheffe de file du projet sportif zambien sur la scène internationale, tout en bénéficiant d’une marge de manœuvre pour développer des activités annexes.

Dans un contexte où la mobilité des entraîneurs et la diversification des engagements deviennent courantes, cet accord représente une solution pragmatique pour maintenir une continuité technique au sein de l’équipe nationale sans contraindre la carrière personnelle de la coach.