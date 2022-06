Yvidero fait des confidences sur sa nouvelle grossesse

Après plusieurs mois de silence sur sa nouvelle grossesse, Yvidero lève enfin un coin de voile. Elle l’a fait savoir au cours d’une interview accordée à un média ivoirien.

Comme un secret de polichinelle, tout le monde sait aujourd’hui que la web humoriste et animatrice télé, Yvidero sera bientôt maman pour la deuxième fois. En effet cette dernière qui est restée durant un long moment silencieuse par rapport à la nouvelle, vient de la révéler.

Lors d’un entretien accordé au média ivoirien, Actu People, l’animatrice télé a fait des révélations à cœur ouvert sur les différents dessous de sa nouvelle grossesse. A en croire Yvidero, après la naissance de sa fille Romane en 2014 en France, elle a rencontré assez de difficultés avant de connaitre cette nouvelle joie d’être maman. «7 ans après, j’avais des difficultés », s’est-elle confié.

Elle a poursuivi en révélant que la venue du petit frère ou petite sœur de Romane a été possible grâce aux recours faites aux différents types de médecine. « On a cherché (…) C’est grâce à la médecine moderne et traditionnelle et avec beaucoup de prières » a notifié Yvidero avec beaucoup de gratitude dans le regard.

Par ailleurs, par rapport aux critiques sur son statut de célibataire, mais qui sera encore une nouvelle fois maman, Yvidero a répondu que le plus important pour elle est de connaitre la joie de la maternité. « Le mariage est une étape de la vie, on ne court pas pour aller se marier » estime l’animatrice télé.