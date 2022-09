YouTube : découvrez comment télécharger gratuitement des vidéos sur ce réseau social

Parfois lorsque vous surfez sur le réseau social YouTube, vous tombez sur des vidéos, qui vous intéressent. Mais vous ne savez pas comment les télécharger gratuitement. La solution est là pour vous. Découvrez dans cet article, comment s’y prendre.

YouTube est une plateforme qui vous permet de visionner des clips vidéo, des bandes annonces, des courts métrages, des flux en direct, des blogs vidéo, des tutoriels, des vidéos éducatives et bien plus encore. Mais parfois, vous avez souhaité suivre ces vidéos directement sur votre ordinateur ou smartphone, sans avoir à vous rendre constamment sur le site.

Cependant, bien que le téléchargement de vidéos Youtube soit considéré illégal, comme le stipule le site France justice, il faut noter qu’il demeure légal, tant qu’elles sont utilisées à titre personnel et non dans un but lucratif ou commercial. Il est donc important de prêter attention aux conditions d’utilisation stipulées par la plateforme au moment de l’inscription. C’est d’ailleurs, pourquoi il existe des applications pouvant permettre de télécharger des contenus vidéos. Voici alors comment s’y prendre.

Sur un ordinateur

Sur un ordinateur, utilisez « Freemake Video Downloader », qui est un logiciel qui permet de télécharger gratuitement des vidéos à partir de YouTube et de nombreux autres sites, sous Windows et macOS. Vous aurez la possibilité de télécharger vos vidéos dans de nombreux formats tels que : MP4, WebM, 3GP, Flash, FLV, WMV, 3GP, PSP, MKV, et bien d’autres encore. Il permet également de ne télécharger que la piste audio des vidéos au format MP3, notamment.

Une fois installé, vous pourrez commencer à télécharger du contenu à partir de YouTube sous le format et la résolution souhaités, ce qui vous permettra d’obtenir des fichiers en 360p, 480p, 720p, 1080p et 4K. Pour le faire, il vous suffit simplement de coller l’URL de la vidéo dans l’espace dédié à cet effet. Vous aurez également la possibilité de télécharger plusieurs vidéos en même temps.

Sur Smartphone

Si vous êtes un utilisateur de smartphone, vous pouvez opter pour « AZ Video Downloader », une application qui permet de télécharger des vidéos YouTube de manière très rapide, gratuite et intuitive sur tous les appareils Android. Une fois installée et lancée, vous n’aurez plus qu’à rechercher les vidéos qui vous intéressent le plus dans la barre de recherche et de les télécharger. Avant que le téléchargement ne débute, vous pourrez choisir la qualité de la vidéo. L’application crée un dossier par défaut où apparaissent toutes les vidéos téléchargées.