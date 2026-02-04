Youth League : le PSG bat Minsk et se qualifie

Après les éliminations de Marseille et de Monaco la veille, le Paris Saint-Germain U19 reste le seul représentant des clubs de Ligue 1 encore en lice pour les 8es de finale. Les jeunes Parisiens ont validé leur billet ce mercredi après-midi grâce à une prestation maîtrisée au Campus de Poissy face au Dinamo Minsk.

Après les éliminations de Marseille et de Monaco la veille, le Paris Saint-Germain U19 reste le seul représentant des clubs de Ligue 1 encore en lice pour les 8es de finale. Les jeunes Parisiens ont validé leur billet ce mercredi après-midi grâce à une prestation maîtrisée au Campus de Poissy face au Dinamo Minsk.

La rencontre a été lancée par une combinaison offensive conclue par le capitaine Thomas Cordier, qui a trouvé le chemin des filets dès la 18e minute après un caviar de Zayon Chtai Telamio. Peu après, Pierre Mounguengue a alourdi la marque en profitant d’une action bien construite pour inscrire le deuxième but (29e), offrant ainsi un avantage conséquent aux siens à la pause.

La seconde période a vu le PSG asseoir sa domination : une faute sur Mounguengue dans la surface a conduit l’arbitre belge Lothar D’Hondt à désigner le point de penalty, transformé par Adam Ayari à l’heure de jeu (60e). Quatre minutes plus tard, Mounguengue a inscrit son deuxième but d’une frappe puissante depuis l’extérieur de la zone, scellant ainsi le score sur un net 4-0 (64e).

Publicité

Une qualification nette et sans bavure