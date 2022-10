Yode et Siro: « Les gens autour de nos dirigeants, arrêtez de vous agiter »

Traité régulièrement de pro-Opposant en raison de sa ligne de dénonciation face à certaines actions du régime actuel, le duo zouglou Yodé et Siro a finalement décidé de répondre aux critiques. Lors de leur concert qui s’est tenu samedi 22 octobre dernier, le duo a finalement éclairé l’opinion publique.

Comme annoncé depuis quelques jours, le duo chanteur zouglou « Yodé et Siro » a célébré le 25ème anniversaire de sa présence sur la scène musicale. C’est à travers un concert riche en couleur que les artistes ont tenu à marquer cet évènement au palais de la culture de Treichville.

Après ce concert évènement qui a connu la présence de plusieurs personnalités politiques dont l’ancien président Laurent Gbagbo, les deux chanteurs ont livré leur impression au Media Prime Mag. Yodé et Siro ont profité de l’occasion pour répondre à tous ceux qui s’en prennent à eux à cause de leur engagement qui s’inscrit dans la dénonciation.

« Adama Bictogo nous a invité à un meeting du RHDP Quand nous avions sorti notre chanson »On di koi », des gens nous en voulaient. Mais cela n’a pas empêché le Président de l’Assemblée nationale de nous inviter à un meeting du RHDP. Tout le monde voulait qu’on joue. Seule une personne était contre le fait que nous nous produisions ce jour« , ont-ils indiqué.

Dans la foulé, le duo est allé loin en donnant un exemple pour montrer qu’il garde toujours une bonne relation avec l’actuel président en dépit des nombreuses polémiques qui circulent sur leurs chansons.

« Dernièrement, en Italie quand le Président Alassane Ouattara nous a vus, il nous a salués. Cela, bien que nous l’avons critiqué dans cette chanson. C’est cela la Côte d’Ivoire : nous pouvons avoir des opinions différentes sur certaines situations mais cela ne doit pas faire de nous des ennemis« .

Pour finir, Yodé et Siro ont invité les collaborateurs de président à suivre les traces de leur leader, le président Alassane Ouattara. « Donc, les gens autour de nos dirigeants, arrêtez de vous agiter. Marchez sur les traces de vos maîtres et non celles des autres. Tous nos leaders politiques : Laurent Gbagbo , Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié prônent tous la réconciliation nationale« , ont-ils conclu.