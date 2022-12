Yemi Aladé sur Life Week-end: cette grosse erreur que Konnie Touré pourrait éviter

La chanteuse nigériane Yemi Aladé sera l’invitée de l’émission life week-end de ce vendredi 2 décembre 2022. Pour éviter la colère des internautes, l’animatrice Konnie Touré doit éviter une grosse erreur.

En Côte d’Ivoire depuis quelques jours dans le cadre de la promotion de sa carrière musicale, Yemi Aladé sera sur le life Week-end de ce vendredi. Avec Konnie Touré et sa clique, Yemi Aladé évoquera certainement le cambriolage dont elle a été victime il y a quelques jours.

Dans le confessionnal de Konnie Touré, la chanteuse nigériane pourrait revenir sur la polémique sur son mariage avec son collègue Patrick Nnaemeka Okorie, mieux connu sous le nom de Patoranking en 2021.

Cette erreur que Konnie Touré pourrait éviter

Mais sur le life Week-end de ce vendredi, Konnie Touré pourrait éviter l’erreur commise par l’animateur ivoirien Willy Dumbo le mardi dernier dans son émission Le Wam.

Au lendemain de la diffusion de l’émission, les internautes ont fustigé l’absence d’un interprète sur le plateau malgré la grosse difficulté de Yemi Aladé à s’exprimer en langue française. Selon les internautes, Life TV aurait pu solliciter un interprète pour faciliter la communication entre l’animateur et l’invitée du jour et surtout permettre aux internaute de bien suivre l’invitée.

Considérant que le life Week-end est une émission à grande audience, il n’est plus à démontrer que Konnie Touré et ses collaborateurs devront prendre des dispositions pour faciliter la tâche à leur téléspectateurs et internautes qui sont pour la plupart des francophones.