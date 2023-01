Yemi Alade enceinte du président Faure Gnassingbé ? la chanteuse réagit à la polémique

Après les rumeurs de relation amoureuse, la chanteuse nigériane Yemi Aladé serait désormais enceinte du président togolais Faure Gnassingbé. Alors que la polémique continue de prendre d’ampleur, la reine de l’afro-pop est finalement montée au créneau pour « dire sa part de vérité ».

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis un bon moment au Nigéria, au Togo voire même dans plusieurs pays africains. L’artiste chanteuse nigériane Yemi Aladé est accusée d’être en couple avec le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé Eyadéma. Récemment, le controversé blogueur Tosin Silverdam a ajouté de l’huile sur le feu, annonçant que la chanteuse attendrait même un enfant de l’actuel Chef d’Etat togolais.

Selon les informations rapportées par les même sources et relayées par plusieurs médias nigérians, Yemi Alade entretient une relation amoureuse avec le politicien de 56 ans depuis 2017. Et ce dernier envisage même de faire de la chanteuse sa sixième épouse dans les prochains jours.

Alors que l’information continue de faire l’effet d’un séisme pailleté sur la toile, Yemi Aladé a finalement réagi à propos de cette rumeur. En réponse au twett du blogueur, la chanteuse « African Baddie », âgée de 33 ans, a tweeté des emojis de rire et d’une femme enceinte. Par la suite, Yemi Alade a attribué cette information à un problème de troubles mentaux qui serait déjà à l’étape avancée.

« La situation est différente en janvier. Si vous n’aimez pas votre travail, faites semblant d’être petit quand vous voyez des clients na. Ce mois de janvier, les gens sont vraiment malades mentalement », a écrit l’interprète de « Mama Africa« .

Les rumeurs de relation amoureuse entre le président Faure Gnassingbé et la chanteuse Yemi Aladé ont commencé par circuler depuis 2016. Présente à Kara dans le cadre d’un festival de mode, Yemi Alade avait profité pour rendre visite au chef de l’État afin de lui présenter son titre, Ferrari, qui débute par ces paroles : « If you love me you go buy me Ferrari ».

Postée par la chanteuse sur ces réseaux sociaux à l’époque, les images de cette rencontre et surtout la légende qui les accompagnait avaient suscité une avalanche de réactions au point de laisser peu de place à l’imagination. « Merci beaucoup sir and I am still waiting for my ‪#‎Ferrari‬ ! ». En anglais facile, « J’attend toujours pour ma Ferrari », avant d’ajouter « Le don d’un homme lui fait de la place parmi les grands hommes ». C’est ce post de la chanteuse nigériane qui a donné du grain à moudre aux moulins des internautes pendant plusieurs mois.