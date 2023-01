Yemi Alade: Bonne nouvelle pour la nouvelle reine de l’afro-pop

L’année 2023 s’annonce déjà très prometteuse pour la chanteuse Yemi Alade. La diva nigériane vient encore de franchir un autre cap de sa carrière en devenant la nouvelle « EQUAL Africa Artiste » de Spotify pour le mois de janvier.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le géant mondial du streaming, Spotify, a annoncé que l’auteure-compositrice-interprète nigériane, Yemi Alade, est désormais sa nouvelle ambassadrice du programme musical « Spotify EQUAL Africa » pour le mois de janvier 2023.

En effet, la chanteuse vient ainsi de rejoindre le cercle très restreint des artistes féminines ayant passé ce cap, qui vise à mettre en lumière et à amplifier les voix d’artistes féminines africaines talentueuses qui brillent sur la scène musicale.

Selon les précisions données par Phiona Okumu, responsable de la musique de Spotify pour l’Afrique subsaharienne, le programme Spotify EQUAL Africa vise à fournir aux artistes féminines le soutien et les ressources nécessaires pour développer leur art et atteindre un public mondial grâce à plusieurs listes de lecture. « Les bénéficiaires recevront également des conseils et des outils hors plateforme pour les aider à faire progresser leur carrière musicale vers des sommets encore plus élevés », peut-on lire sur le communiqué.

«Grâce à cette nouvelle distinction, Yemi Alade, la reine de l’afro-pop féminine de premier plan en Afrique, devient la dernière musicienne à rejoindre la liste des artistes accomplis figurant sur la liste de lecture EQUAL Africa, notamment Tiwa Savage, Ayra Starr, Asa, FAVE ou encore Simi.

Réagissant à la nouvelle, la chanteuse a laissé un chaleureux message sur ses réseaux sociaux. « Merci #Spotify pour m’avoir fait EQUAL Artiste africain pour janvier », a écrit Yemi Alade en guise de reconnaissance envers le géant de streaming.