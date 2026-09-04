Yémen : Plus de 80 combattants tués dans de violents affrontements près de la mer Rouge

D’intenses affrontements armés opposent les troupes régulières progouvernementales yéménites aux rebelles houthis le long du littoral de la mer Rouge et sur les lignes de front de la province de Taëz. Déclenchée depuis jeudi, cette flambée d’accrochages terrestres replonge ces deux zones hautement stratégiques du sud-ouest yéménite dans une confrontation militaire directe particulièrement meurtrière.

En l’espace de vingt-quatre heures seulement, plus de 80 combattants ont péri sur ces différents théâtres d’opérations. Ce lourd décompte humain a été recueilli auprès des milieux militaires et de soignants au chevet des victimes dans les deux camps rivaux, alors même qu’aucun bilan officiel d’ensemble n’a été publié par les états-majors respectifs.

Les unités loyales au pouvoir yéménite déplorent la disparition de 39 de leurs membres dans leurs rangs. La majorité des pertes loyalistes a été constatée directement sur le littoral bordant la mer Rouge, où 24 militaires ont succombé aux tirs adverses, tandis que 15 autres ont été tués lors des combats livrés à l’intérieur des terres, dans le relief de Taëz.

Le camp adverse essuie également un coût humain considérable, avec la mort d’au moins 42 combattants houthis abattus pendant ces mêmes affrontements. Ces nombreux décès parmi les rangs de l’insurrection ont été rapportés par les personnels des structures médicales implantées dans les territoires sous le contrôle effectif du mouvement rebelle.

Une offensive ciblée sur le verrou maritime de Mokha

Cette vaste offensive des rebelles houthis a mobilisé des tirs nourris de roquettes ainsi que des attaques de drones armés contre les positions loyalistes. La manœuvre des assaillants avait pour objectif d’isoler la cité portuaire stratégique de Mokha, position clé située sur la route menant au nord du détroit maritime de Bab el-Mandeb.