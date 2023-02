Yasmine Reda : « Normalement, c’est au 2e coup que le v@gin est… »

Connue pour ses sorties à polémiques avec des propos sans filtre, Yasmine Reda était dernièrement invitée de l’émission « Les femmes d’ici » diffusée sur NCI. Et la jeune dame a prodigué de conseils pratiques aux jeunes couples en matière de relation s3xuelle.

Avec Yasmine Reda, c’est des paroles sans filtres mais de sages conseils. D’ailleurs, la jeune femme n’hésite pas non plus à raconter ses expériences de vie si cela a rapport avec la thématique développée dans l’émission. Une règle d’or pour l’énergique chroniqueuse qui s’est encore sacrifiée à sa tradition lors d’un récent passage sur l’émission « Les femmes d’ici » diffusée sur NCI.

Alors que la sexualité était le thème abordé dans l’émission, Yasmine n’a pas hésité à lâcher certains mots pour exprimer ses idées. Dans ses explications, l’ivoiro-libanaise a fait savoir que c’est au second coup que le v@gin se contracte le plus décuplant ainsi le plaisir. « Normalement, c’est au 2e coup que si le v@gin est normal, ça sert et tu ressens bien », a-t-elle déclaré. De conseils à s’approprier par les jeunes couples dont l’inexpérience entraîne souvent la fin prématurée des relations.

Yasmine Reda, la chroniqueuse télé sans filtre

Du haut de ses 1m77, Yasmine Reda est celle qui donne de l’ambiance à l’émission « Les femmes d’ici ». Connue comme la « folle » de l’émission, l’ancienne directrice générale de Positive, une structure de communication nigérienne, sait mettre de la bonne humeur sur le plateau de « Les femmes d’ici ». À chaque émission, elle ne manque de marquer sa présence. C’est d’ailleurs l’animatrice la plus aimée par les internautes puisqu’elle ne mâche pas ses mot avec ses paroles crues, sans aucun filtre.

Débarquée au grand écran en 2020, l’Ivoiro-libanaise a joué dans l’histoire « Ma rivale bien-aimée » de la série ivoirienne « Les coups de la vie ». Une série africaine diffusée, sur la chaîne A+ Ivoire, dans lequel elle incarne le rôle principal : « Sata, la lanceuse de cauris ». Elle a continué avec l’épisode « Pauvre Orphelin » toujours dans la série « Les coups de la vie » où elle incarne le rôle d’Anne-Marie, une femme méchante.