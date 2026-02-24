Yannick Noah : héritage au Cameroun, son ex‑femme Isabelle Camus réagit « C’est monstrueux, injuste »

Yannick Noah au cœur d’une dispute familiale autour d’un héritage au Cameroun : des membres de la fratrie l’accusent publiquement de concentrer la gestion des terres et des biens hérités de leur père, Zacharie Noah , tandis que son ex-compagne, Isabelle Camus , a pris la parole pour le défendre, contestant la véracité des allégations. Les révélations ont été relayées dans les médias le lundi 23 février 2026 et ont pris une dimension nationale après des déclarations dans l’émission Tout beau tout n9uf.

Yannick Noah au cœur d’une dispute familiale autour d’un héritage au Cameroun : des membres de la fratrie l’accusent publiquement de concentrer la gestion des terres et des biens hérités de leur père, Zacharie Noah, tandis que son ex-compagne, Isabelle Camus, a pris la parole pour le défendre, contestant la véracité des allégations. Les révélations ont été relayées dans les médias le lundi 23 février 2026 et ont pris une dimension nationale après des déclarations dans l’émission Tout beau tout n9uf.

Les premiers éléments publiés s’appuient sur des traitements de l’information relayés par le chroniqueur Gilles Verdez et des articles de presse. Selon ces comptes rendus, la mort de Zacharie Noah aurait entraîné une modification de la gestion des biens familiaux au Cameroun : Yannick Noah serait devenu chef du village où son père exerçait une autorité locale, et certains membres de la fratrie lui reprocheraient d’avoir pris des décisions unilatérales concernant la répartition et l’exploitation des terres héritées.

Les accusations, relayées dans un premier temps sur le terrain médiatique, concernent la présumée centralisation des décisions et la distribution des revenus liés aux propriétés familiales. Des voix au sein de la famille estiment que la répartition des bénéfices ne respecterait ni les usages locaux ni les droits de chacun des héritiers, et dénoncent un manque de concertation autour de choix jugés structurants pour la gestion des terres.

Publicité

Des reproches de détournement et des allégations de faits graves

Au-delà des différends patrimoniaux, certains propos remontés par la presse évoquent des accusations d’une gravité extrême. Parmi elles, une sœur aurait évoqué, sans que cela ait été formalisé juridiquement dans les informations disponibles, des faits qualifiés de tentative d’assassinat et de séquestration. Ces déclarations, présentées au conditionnel dans les médias, n’ont pour l’heure donné lieu à aucune procédure judiciaire publique selon les sources consultées.

Parallèlement à ces révélations, Isabelle Camus est intervenue dans l’émission Tout beau tout n9uf pour apporter son témoignage en défense de Yannick Noah. Après dix-huit années de vie commune avec l’artiste, elle a décrit un homme « profondément généreux » et a détaillé plusieurs exemples d’aides fournies par Yannick au sein de sa famille : assistance apportée au père au Cameroun, l’achat d’une maison pour sa mère, la prise en charge d’un logement pour une sœur à Saint-Barthélemy puis son relogement et la fourniture de mobilier à son retour au Cameroun.

Isabelle Camus a qualifié comme « monstrueux et profondément injuste » le fait que des accusations telles que « il est en train de m’assassiner » soient diffusées, en rappelant que, selon elle, sans l’intervention de Yannick certaines personnes se retrouveraient à la rue. Pour l’instant, aucune confirmation judiciaire n’est venue étayer les accusations formulées dans les médias.