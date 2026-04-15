Yannick Carrasco explique l’échec d’Eden Hazard au Real Madrid

Ancien coéquipier d’Eden Hazard, Yannick Carrasco attribue le passage compliqué du Belge au Real Madrid à ses blessures récurrentes, qui ont freiné son adaptation et sa continuité au plus haut niveau.

Ancien milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, Yannick Carrasco a livré son analyse sur l’échec d’Eden Hazard au Real Madrid, qu’il attribue principalement à ses blessures à répétition. Interrogé sur la chaîne YouTube de Rubén Uría, l’international belge est revenu sur le passage compliqué de son compatriote dans la capitale espagnole, après son arrivée en 2019 en provenance de Chelsea.

« En dehors de l’Atlético, Eden Hazard est le meilleur joueur avec lequel j’ai jamais joué », a confié Carrasco. Avant d’ajouter : « Il n’a pas réussi au Real Madrid à cause des blessures. Parfois, on ne peut tout simplement rien y faire. » L’actuel joueur d’Al-Shabab a également évoqué les pépins physiques récurrents de son ancien coéquipier : « Hazard avait un problème à la cheville qui ne s’est jamais vraiment résorbé. On compense la douleur, et cela entraîne d’autres blessures, notamment aux ischio-jambiers ou aux quadriceps. »



