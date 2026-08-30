Yann Barthès revient sur la polémique de la canicule et admet une séquence « ratée »

Dans un entretien publié par La Tribune Dimanche le 30 août 2026, Yann Barthès revient sur la polémique suscitée fin juin par une séquence de Quotidien sur la canicule. L’animateur y reconnaît un passage « raté » et juge disproportionnée la violence des messages reçus en ligne après sa diffusion.

Le présentateur explique que la séquence visait à ironiser sur les micro-trottoirs météo des journaux télévisés et qu’elle n’a pas été comprise. Il dit assumer les critiques visant une « vanne » manquée, mais rejette les « milliers de messages extrêmement violents » qui ont suivi.

La controverse était née après des propos tenus à l’antenne affirmant que tout le monde était logé à la même enseigne face à la chaleur, avant une remarque sur les personnes vivant sous les toits. Ces déclarations avaient déclenché de vives réactions à la fin de juin.

Dans le même entretien, Yann Barthès affirme ne pas ignorer que le réchauffement climatique aggrave les inégalités sociales. Il ajoute que Quotidien a déjà reçu des experts et des militants sur cette question.

La publication de cet entretien intervient à la veille de la dixième rentrée de Quotidien, annoncée pour le lundi 31 août 2026 sur TMC.