Yanis Marshall, ancien professeur de la Star Academy, révèle être séropositif

Le danseur et chorégraphe Yanis Marshall, ancien professeur de danse de la « Star Academy », a annoncé le 31 août 2026, sur Instagram, être séropositif. Il l’écrit à l’occasion de la promotion de son premier livre, à paraître en novembre : « Je veux révéler quelque chose que je n’ai jamais dit publiquement : ma séropositivité. »

L’ouvrage, intitulé Je vous conseille de ne pas le dire, doit sortir le 5 novembre aux éditions Leduc. Il est coécrit avec la journaliste Sarah Koskievic. Le projet avait été annoncé dès le mois de juin par le chorégraphe de 36 ans, sans que son contenu soit alors détaillé.

Connu pour ses chorégraphies sur talons hauts diffusées sur les réseaux sociaux, Yanis Marshall avait rejoint l’équipe pédagogique de la Star Academy lors de sa saison 2022, sur TF1. Il avait déjà confirmé le projet de ce livre le 17 juin, sur Instagram, en écrivant simplement : « Ça c’est fait ! Fier. Merci. »

Dans son message, Yanis Marshall précise ne pas chercher à susciter la compassion ni la polémique. Il affirme : « Être séropositif, ce n’est pas être condamné ni brisé », avant d’énumérer ce que cela n’empêche pas de vivre : « aimer, briller, créer, réussir ».

L’artiste insiste aussi sur la manière dont il entend être perçu. « Je ne suis pas Yanis le séropositif. Je ne suis pas Yanis la victime », écrit-il, avant d’ajouter : « Je suis un survivant. Je suis Yanis. »

Un livre présenté comme un témoignage sans filtre

Dans son livre, Yanis Marshall revient aussi sur d’autres épisodes douloureux de son parcours, dont des violences sexuelles qu’il avait déjà dénoncées publiquement en janvier 2024. Il y évoque plus largement le poids du secret : « Le problème, c’est le secret », écrit-il, citant notamment « le virus, le viol, la honte ».

Le chorégraphe explique vouloir que son témoignage soit utile à des personnes traversant des épreuves comparables, en particulier « quelqu’un qui apprend qu’il est séropositif à vingt ans » et qui pourrait croire que « sa vie est finie ».

Une annonce relayée par plusieurs médias

L’annonce a été reprise par plusieurs titres de la presse française et suisse, dont Femme Actuelle et le site suisse Watson, qui ont confirmé le contenu du message publié sur Instagram par Yanis Marshall ainsi que la date de parution de son livre.

Je vous conseille de ne pas le dire est disponible en précommande avant sa sortie prévue le 5 novembre.