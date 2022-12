Xi Jinping reçoit Dmitri Medvedev pendant que Joe Biden rencontrait Volodymyr Zelensky

Dmitri Medvedev, l’ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a rencontré mercredi le président chinois Xi Jinping, à Pékin, rapporte l’agence de presse étatique russe Tass. Les deux hommes ont abordé des « questions internationales, dont le conflit en Ukraine« , toujours selon Tass.

Medvedev, désormais vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a posté une vidéo sur sa chaîne Telegram le montrant en train de rencontrer Xi, souriant pour des photos et une rencontre entre des responsables chinois et russes. Medvedev a déclaré que lui et Xi avaient discuté du partenariat stratégique « sans limites » des deux pays, ainsi que de l’Ukraine. Il n’a pas fourni d’autres détails.

« Nous avons discuté de la coopération entre les deux partis au pouvoir en Chine et en Russie … de la coopération bilatérale dans le cadre de notre partenariat stratégique, notamment en matière d’économie et de production industrielle. Nous avons également discuté de questions internationales – dont, bien sûr, le conflit en Ukraine », a déclaré M. Medvedev.

« Les entretiens ont été utiles », a-t-il ajouté. La Russie a accéléré son pivot vers Pékin après avoir été frappée par une série de sanctions occidentales pour la punir de son invasion de l’Ukraine en février, ce que Moscou appelle « une opération militaire spéciale ». La Russie cherche à favoriser des liens économiques, politiques et sécuritaires plus étroits avec la Chine pour compenser la perte de ses liens comparables avec l’Occident et voit en Xi un allié potentiel dans une coalition anti-occidentale.