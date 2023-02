XI de l’année FIFA-FIFPRO: un seul Africain dans la liste des nominés

La FIFA et la FIFPro, le syndicat des joueurs professionnels, ont dévoilé la liste des joueurs présélectionnés pour figurer dans le onze de l’année. Un seul joueur africain fait partie des nominés.

La FIFA et la FIFPRO, le syndicat des joueurs professionnels, viennent de publier une liste de joueurs présélectionnés pour intégrer le onze de l’année 2022. Les deux institutions ont publié un groupe de 26 candidats, retenus à partir des votes des joueurs professionnels à travers la planète. La liste comprend 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 7 attaquants.

Au poste de gardien de but, on retrouve le champion du monde avec l’Argentine Emiliano Martínez, le vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA avec le Real Madrid, le Belge Thibaut Courtois, et le gardien de Liverpool Alisson Becker.

En défense, les challengers en liste sont le Portugais Joao Cancelo, le Canadien Alphonso Davies, le Néerlandais Virgil van Dijk, le Croate Josko Gvardiol, le Français Theo Hernandez, l’Allemand Toni Ruediger, le Brésilien Thiago Silva et le Marocain Achraf Hakimi. Arrivé quatrième au Mondial 2022 au Qatar avec les Lions de la Téranga, le latéral droit du PSG est le seul joueur africain de la liste.

Le milieu de terrain regroupe l’Anglais Jude Bellingham, le Brésilien Casemiro, le Belge Kevin De Bruyne, l’Argentin Enzo Fernandez, les Espagnols Gavi et Pedri, le Croate Luka Modric et l’Uruguayen Federico Valverde.

En attaque, on retrouve les Français Karim Benzema et Kylian Mbappé, le Norvégien Erling Haaland, le Polonais Robert Lewandowski, le Brésilien Neymar, le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentin Lionel Messi.

👊 The full 2022 FIFA FIFPRO Men’s #World11 shortlist at a glance.



Top three picks? GO 👇 pic.twitter.com/LWktGyqgKl — FIFPRO (@FIFPRO) February 13, 2023