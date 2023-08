WWE: décès du catcheur américain Bray Wyatt, à 36 ans

- Publicité-

Le lutteur professionnel et ancien champion de la World Wrestling Entertainment, Windham Rotunda, plus connu sous le nom de Bray Wyatt, est décédé jeudi des suites des complications liées au Covid. Il était âgé de 36 ans.

La nouvelle de son décès a été annoncée par la WWE. « Nos pensées vont à sa famille et nous demandons à chacun de respecter sa vie privée en ce moment », a déclaré Paul « Triple H » Levesque, responsable du contenu de la WWE, sur X (anciennement Twitter). De plus, l’acteur et ancien lutteur connu sous le nom de « The Rock » a posté : « J’ai le cœur brisé par la nouvelle du décès de Bray Wyatt. J’ai toujours eu un respect et un amour immense pour lui et la famille Rotunda. »

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

La nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions et hommages. « J’ai du mal à accepter la mort. Le déni est fort. Je suis juste choqué et je n’arrive vraiment pas à y croire » s’exprime dans un tweet Sami Zayn, superstar de la WWE .

- Publicité-

L’acteur Dwayne Johnson dit avoir le cœur brisé. «J’ai toujours eu un respect et un amour immense pour lui et la famille Rotunda. J’ai adoré sa présence, ses promos, son travail sur le ring et sa connexion avec l’univers WWE. Un personnage unique, cool et rare », ajoute-t-il également.

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.

Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2023

Champion de la WWE en 2017

En 2017, Bray Wyatt, fils du lutteur du WWE Hall of Fame, Mike Rotunda, a remporté le prestigieux titre de champion de la WWE. Tout au long de sa carrière, il a assumé divers personnages de lutte, démontrant sa polyvalence.

Il était un membre éminent de la Wyatt Family, un groupe avec une présence distincte. De plus, il a adopté un personnage masqué cauchemardesque connu sous le nom de The Fiend, ajoutant un élément d’intrigue et de peur à son personnage.

Articles similaires