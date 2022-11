Wizkid: « Je fais plus attention désormais aux paroles de mes chansons à cause de mes enfants »

Le musicien nigérian Ayodeji Ibrahim Balogun, plus connu sous le nom de scène de Wizkid, est très préoccupé par l’éducation de ses enfants. Pour preuve, l’artiste vient encore de le prouver à travers une nouvelle décision qui suscite l’admiration de ses fans.

Classé au premier rang des artistes africains les plus connus dans le monde, Wizkid ne rate jamais l’occasion de faire parler de lui. A la tête d’une tribu de quatre enfants, tous des garçons nés de trois mères différentes, le roi de l’afrobeat fait de son mieux pour préparer un avenir radieux à ses enfants.

Dans une récente interview accordée à Guardian UK, la superstar nigériane a révélé qu’il tient compte désormais de ses enfants avant d’écrire les paroles de ses chansons. Selon Wizkid qui semble gérer l’éducation de ses enfants de main de maître, il a décidé de faire attention avec les paroles de chaque chanson sur laquelle il travaille, parce que ses enfants font également partie de ses fans et auditeurs.

« Maintenant, je fais plus attention à ce que je mets dans mes chansons parce que mes enfants écoutent mes chansons », a déclaré Machala.

Pour rappel, le chanteur et auteur du titre « Essence » présent sur son album Made in Lagos a accueilli en octobre dernier un nouveau bébé avec sa petite amie et manager Jada Pollock. Ce nouveau bébé est le quatrième enfant de Wizkid et le deuxième de Jada. La star a eu son premier fils, Boluwatife Balogun, avec sa petite amie, Oluwanisola Ogudugu, et son deuxième fils, Ayodeji Balogun, avec la mannequin guinéen-américaine Binta Diallo en 2016.