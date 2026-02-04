William Leymergie : son fils aîné Géry s’impose dans le PAF

4 février 2026 : William Leymergie célèbre ses 79 ans. Animateur emblématique des matinales françaises, il demeure une figure familière du petit écran, tandis que son fils aîné, Géry Leymergie, s’est imposé dans les coulisses comme un acteur influent de la production télévisuelle.

4 février 2026 : William Leymergie célèbre ses 79 ans. Animateur emblématique des matinales françaises, il demeure une figure familière du petit écran, tandis que son fils aîné, Géry Leymergie, s’est imposé dans les coulisses comme un acteur influent de la production télévisuelle.

William Leymergie, connu pour ses rendez‑vous quotidiens et sa longévité à l’antenne, a construit au fil des décennies une carrière rythmée par la proximité avec le public. Sa vie privée, étroitement liée au milieu des arts et de la télévision, a également marqué son parcours : marié à Maryline Robin en 1975, ils ont eu trois enfants, et la disparition de Maryline en 2020 a été un événement personnel majeur pour l’animateur.

Deux ans après le décès de Maryline Leymergie, William a officialisé en août 2022 sa relation avec l’animatrice Sophie Davant, autre visage connu du paysage audiovisuel français. Ce rapprochement souligne les liens personnels qui unissent depuis longtemps des personnalités du petit écran.

Une filiation professionnelle entre antenne et production

La transmission entre père et fils se lit aussi dans les trajectoires professionnelles. Né en 1980, Géry Leymergie a grandi au contact des plateaux mais a choisi de forger sa carrière sans compter sur le seul nom familial. Formé au CELSA, il débute dans la presse télévisée avant de passer devant la caméra : en 2002, il anime Zapping Zone sur Disney Channel, puis propose des chroniques sur France 5 dans Cas d’école et intervient sur M6 dans Morning Café pour parler de cinéma et de musique.

Sa trajectoire prend un tournant lorsqu’il se spécialise dans la production et le développement de formats. Il figure parmi les professionnels associés à des programmes reconnus du divertissement français, cités dans son parcours : Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, Cousu main et Top Gear France. Cette expérience l’amène à rejoindre BBC Studios France, où il occupe des responsabilités croissantes : directeur des programmes en 2016, puis à la tête des contenus, supervisant divertissements et fictions ainsi que l’adaptation de franchises internationales.

Interrogé en 2016 sur l’adaptation de formats comme Le Meilleur Pâtissier, Géry expliquait l’équilibre entre créations françaises et échanges internationaux, et soulignait la confiance établie avec les diffuseurs français. Ces propos traduisent son positionnement stratégique au sein d’un secteur structuré par les formats mondiaux et la coproduction.

Le parcours de William et celui de son fils se répondent sans se confondre : l’un a incarné la fidélité de l’antenne, l’autre influence les choix éditoriaux et industriels. William a lui‑même souligné que Géry a toujours voulu réussir par ses propres moyens et avec pudeur, et la relation professionnelle entre les deux apparaît aujourd’hui comme une transmission discrète où l’expérience de l’un dialogue avec l’expertise de l’autre.