Will Smith répond à ceux qui appellent au boycott de son nouveau film, après la gifle des Oscars

Huit mois après son altercation avec Chris Rock sur la scène des Oscars en direct, Will Smith s’apprête à faire son retour sur les écrans avec un nouveau film. Alors que les voix appellent déjà au boycott de ce film, l’acteur a finalement répondu dans une interview.

Will Smith incarne Peter dans le prochain film Apple TV +, Emancipation, qui sera diffusé à partir du 9 décembre prochain sur Apple TV+. En effet, ce film est la première sortie cinématographique depuis qu’il a giflé Chris Rock pour une blague qu’il a faite à propos de sa femme, Jada Pinkett Smith.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

En pleine promotion de son œuvre, Will Smith s’est exprimé sur les nombreuses critiques que suscitent son nouveau film. Interrogé par le journaliste américain Kevin McCarthy, l’acteur de 54 ans a indiqué qu’il comprendrait si certaines personnes ont du mal à regarder son nouveau film après l’incident des Oscars.

« Je comprends tout à fait. Si quelqu’un n’est pas prêt, je le respecterai totalement et lui laisserai la liberté de ne pas avoir envie de me revoir », a-t-il déclaré. « Ma préoccupation première est l’équipe du film. Mon souhait le plus cher est que mes actions ne pénalisent pas l’équipe. À ce stade, c’est ce sur quoi je travaille. », a-t-il répondu.

Will a également réfléchi à son expérience de travail sur le film et aux leçons qu’il a tirées de son personnage. « C’était intéressant que le jeu de Peter ait conduit à ces derniers mois de ma vie. Il y avait une nouvelle idée qui est venue, la capacité d’avoir un cœur ouvert en enfer, est la seule façon d’être ici. C’est la leçon spirituelle géante que j’ai retenue de Pierre. C’est la leçon de tous nos livres saints. Pouvons-nous avoir un cœur ouvert en enfer ? Pour moi, quand je regarde Pierre et quand je vois des humains qui ont appris comment faire ça, c’est l’étoile polaire pour moi« , a-t-il ajouté.