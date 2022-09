Wifi : voici comment augmenter sa vitesse sur votre smartphone

Dans le monde d’aujourd’hui, nous ne pouvons pas passer une seule journée nous utiliser l’internet. Il fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. La plupart d’entre nous utilisent Internet pour accéder aux réseaux sociaux, envoyer des e-mails, lire des actualités, regarder des vidéos, etc. Cependant, il arrive parfois que la connexion devient lente. Voici comment augmenter la vitesse.

Il n’y a rien de plus agaçant qu’une page internet qui met trop longtemps à charger sur votre téléphone. Mais fort heureusement, il est possible d’améliorer votre connexion Wi-fi pour booster la vitesse de chargement. Quelques réglages de vos paramètres vous permettront de profiter au mieux d’internet sur votre téléphone.

Fermez les applications dans l’arrière-plan de votre smartphone

Certaines applications sur votre téléphone portable qui, même si elles ne sont pas en activités, utilisent le Wi-Fi. Pour cette raison, il est recommandé de fermer toutes les applications que vous avez récemment ouvertes, car elles peuvent fonctionner en arrière-plan et ralentir le chargement de votre page active.

Désaturez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté

Avoir de nombreux appareils connectés au même routeur peut ralentir le signal Wi-Fi. Pour que votre téléphone, tablette ou PC ait une vitesse optimale, il est conseillé de déconnecter tous les appareils qui, à ce moment-là, ne sont pas utilisés. Seuls les appareils nécessaires et en cours d’utilisation doivent rester connectés au réseau Wi-Fi.

Corrigez DNS 1 et DNS 2

Entrez les paramètres de votre téléphone et accédez à l’option « Connexions sans fil ». Votre réseau Wi-Fi apparaîtra, vous devez appuyer dessus pendant quelques secondes pour faire apparaître les « Paramètres IP ». Ensuite, vous devrez passer en IP statique et ajouter l’adresse suivante « 1.1.1.1 » dans le champs DNS 1 et DNS2 pour que les sites Web se chargent plus rapidement.

Changez le mot de passe du Wi-Fi

Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vous n’avez qu’à changer le mot de passe de votre routeur, car un voisin pourrait utiliser votre connexion WIFI sans que vous ne le sachiez. Il est recommandé de choisir un mot de passe avec des lettres (majuscules et minuscules), des chiffres et des symboles.

Contactez votre fournisseur internet

Si vous avez tout essayé et que votre connexion est toujours lente, il est préférable de contacter votre fournisseur internet et de signaler le problème. Dans ce cas, un conseiller vous guidera pour résoudre le problème du routeur à distance, ou envoyer un technicien à votre domicile pour reconnaître la source du problème et le régler.