Whimsymaxxing : pourquoi les strass reviennent partout, et comment adopter la tendance sans surconsommer

Des baskets couvertes de strass, des coques de téléphone qui scintillent, des miroirs ou des pots transformés en petits objets bijoux : le whimsymaxxing remet le plaisir de décorer et de personnaliser au centre du quotidien. Derrière ce mot très réseaux sociaux, l’idée est simple : ajouter une touche volontairement ludique, brillante et un peu excessive à des objets ordinaires.

Le signal dépasse le simple effet de mode. Fin août 2026, Fortune relevait que le terme « whimsy » avait atteint un score d’intérêt Google de 100, son maximum, au début de juillet aux États-Unis. Le média rapportait aussi que les recherches Google Shopping liées au terme avaient progressé de plus de 300 % en cinq ans. Sur Instagram, une vidéo de Sephora autour d’un masque décoré de gemmes avait dépassé 2,5 millions de vues au moment du relevé.

La tendance a désormais gagné la maison. Le 4 septembre, Ideal Home décrivait le « gem-maxxing » comme une extension du whimsymaxxing : vases, pots de fleurs, lampes, cadres ou petits accessoires deviennent des supports de customisation. Le détaillant britannique Hobbycraft, cité par le magazine, affirme avoir observé une hausse de 65 % des recherches de strass sur un an. Ce chiffre vient d’un acteur commercial et doit donc être lu comme un indicateur de demande, pas comme une mesure universelle.

Le plus intéressant n’est pourtant pas de courir acheter une nouvelle série d’objets « tendance ». Le whimsymaxxing fonctionne mieux lorsqu’il sert à rendre plus personnel ce que l’on possède déjà, avec un esprit proche de la seconde main, du détournement et de la customisation.

Commencer par un seul objet qui mérite vraiment d’être transformé

Le risque avec une tendance maximaliste est de vouloir tout décorer à la fois. Mieux vaut choisir une pièce visible mais limitée : une paire de baskets, une pochette, un miroir, un cadre photo, une boîte de rangement ou un petit vase. Le résultat paraît plus intentionnel et il est beaucoup plus facile à assumer au quotidien.

Si vous avez récemment acheté en friperie ou retrouvé un accessoire oublié au fond d’un placard, c’est justement le bon terrain de jeu. Un détail brillant peut suffire à donner une nouvelle allure à une pièce sans en acheter une autre.

Jouer avec les strass sans tomber dans l’effet « trop plein »

Pour un rendu élégant, choisissez un fil conducteur : une seule famille de couleurs, un motif simple, une zone précise ou un contraste assumé. Sur une chaussure, par exemple, décorer uniquement la pointe, le talon ou les lacets peut être plus facile à porter qu’une couverture intégrale. Sur un miroir ou un cadre, quelques points de lumière peuvent suffire à réveiller l’objet.

Le mélange de tailles peut donner du relief, mais il vaut mieux disposer d’abord les éléments à sec avant de les fixer. Cette étape permet de tester l’équilibre visuel et d’éviter de gaspiller des décorations si le motif ne fonctionne pas.

Faire du whimsymaxxing une astuce anti-surconsommation

La tendance devient réellement intéressante lorsqu’elle pousse à réutiliser plutôt qu’à acheter. Avant de commander un kit ou un nouvel accessoire, faites l’inventaire de ce que vous avez : chutes de ruban, perles, boutons décoratifs, broches anciennes, éléments récupérés sur un vêtement abîmé ou petits ornements déjà disponibles à la maison.

Cette logique s’accorde avec le retour des intérieurs plus personnels et moins « showroom », où les objets accumulent une histoire au lieu d’être remplacés dès qu’une nouvelle microtendance apparaît. Un cadre déjà présent, un panier ou une boîte peut devenir le support parfait pour tester le style sans engager un budget important.

Sur vêtements et accessoires, penser à l’usage réel

Une customisation jolie en photo doit aussi résister à la vie quotidienne. Pour les textiles, privilégiez des ornements adaptés au tissu et placez-les sur des zones qui frottent peu. Sur un téléphone, une tasse ou un objet souvent manipulé, évitez les décorations mal fixées ou placées là où elles gênent la prise en main.

Et surtout, ne transformez pas un objet précieux, fragile ou difficile à nettoyer pour suivre une tendance. Le whimsymaxxing doit rester un jeu créatif, pas une opération irréversible.

Le vrai luxe du moment : remettre de la personnalité dans le quotidien

Après plusieurs années dominées par le minimalisme et les palettes très neutres, la montée du whimsymaxxing raconte surtout une envie de couleur, de nostalgie et d’expression personnelle. Les strass sont le signe le plus visible du phénomène, mais le principe peut aussi passer par un ruban, une broche, un motif peint, un tissu imprimé ou une petite touche de couleur.

La meilleure façon d’adopter la tendance est donc peut-être la plus simple : choisir un objet que l’on aime déjà, lui ajouter juste assez de fantaisie pour le regarder autrement, puis s’arrêter là.